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Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Новый ледовый спорткомплекс построят в новосибирском Академгородке

6 февраля 2023, 03:21
Фото: 1MI
Даты начала строительства пока не названы
Мэрия опубликовала на своем сайте постановление о строительстве ледового спортивного комплекса на территории Академгородка в Новосибирске.

Из документа следует, что в Академгородке построят новый крытый ледовый спорткомплекс. Строительство запланировано в рамках концессионного соглашения.

Здание комплекса появится на улице Полевая. Территория под строительство находится в государственной собственности и имеет площадь 10,5 тыс. квадратов.

Вблизи этого участка есть футбольное поле и образовательный центр "Горностай". Напомним, что в конце 2022 года было получено разрешение на эксплуатацию ЛДС.

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Также читайте о том, как новый парк у ЛДС назвали «Арена». Выборы, правда, были безальтернативные. Горожанам предложили только один вариант наименования. 

#Эмилия Губарева#Строительство#Академгородок#Город
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