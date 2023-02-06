Новый ледовый спорткомплекс построят в новосибирском Академгородке

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Из документа следует, что в Академгородке построят новый крытый ледовый спорткомплекс. Строительство запланировано в рамках концессионного соглашения.
Здание комплекса появится на улице Полевая. Территория под строительство находится в государственной собственности и имеет площадь 10,5 тыс. квадратов.
Вблизи этого участка есть футбольное поле и образовательный центр "Горностай". Напомним, что в конце 2022 года было получено разрешение на эксплуатацию ЛДС.
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