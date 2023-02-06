Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
По данным муниципалитета, с 21 по 28 февраля перекроют проезжую часть на участке улицы Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда. Запрет для проезда начнет действовать только в ночное время — с 23.00 до 5.00.
Также по ночам закроют проезд по улице Широкой со стороны улицы Ватутина в направлении Станиславского. Ограничения будут действовать с 15 до 22 марта. Объезд для водителей организуют по улице Ватутина.
Эти ограничения связаны со строительством четвертого моста через Обь.
Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил рассмотреть вопрос о введении режима ограничений для большегрузов по Новосибирску.