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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Новосибирске закроют автомобильное движение на улицах Станиславского и Широкой

6 февраля 2023, 12:42
Фото: 1MI
Проезд закроют на неделю
В Ленинском районе Новосибирска ограничат проезд автомобилей по улицам Станиславского и Широкой, о чем сообщают в мэрии.

По данным муниципалитета, с 21 по 28 февраля перекроют проезжую часть на участке улицы Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда. Запрет для проезда начнет действовать только в ночное время — с 23.00 до 5.00.

Также по ночам закроют проезд по улице Широкой со стороны улицы Ватутина в направлении Станиславского. Ограничения будут действовать с 15 до 22 марта. Объезд для водителей организуют по улице Ватутина.

Эти ограничения связаны со строительством четвертого моста через Обь.

Ограничить движение фур по улицам Новосибирска предложил губернатор
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Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил рассмотреть вопрос о введении режима ограничений для большегрузов по Новосибирску.

#Эмилия Губарева#Проезд#Дороги#Транспорт#Город#Новосибирск
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