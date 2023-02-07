Первая декада февраля в Новосибирске завершается морозами. Ожидается ночью -12… -27 градусов, а днём -9… -14 °C. Во второй декаде прогнозируют днём -7… -12 градусов, а ночью – до -15… -25 °C.

Также meteo-nso.ru сообщает, что горожан ждёт и снегопад.