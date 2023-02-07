atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

До -30 °C! В конце недели в Новосибирск возвращаются февральские морозы

7 февраля 2023, 10:23
Фото: atas.info
Городские власти предупреждены о надвигающемся похолодании

Сергей Куценко: Морозы - 30 градусов придут в Новосибирск в третьей декаде февраля

Крепкие морозы надвигаются на Новосибирск. Уже к концу недели температура воздуха по ночам в городе опустится до -30 °C. Грядущее похолодание обсуждали на аппаратном совещании у мэра города 7 февраля 2023.

О приближающемся похолодании сообщил в ходе аппаратного совещания у мэра Новосибирска начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

По его словам, в третьей декаде февраля также будет идти снег, ожидаются метели и порывистый ветер.

Первая декада февраля в Новосибирске завершается морозами. Ожидается ночью -12… -27 градусов, а днём -9… -14 °C. Во второй декаде прогнозируют днём -7… -12 градусов, а ночью – до -15… -25 °C.
Также meteo-nso.ru сообщает, что горожан ждёт и снегопад.

Новосибирск стал третьим городом в рейтинге самой холодной погоды в феврале
Узнать подробнее
Читайте также:
В МЧС предупредили об опасности на дорогах Новосибирской области из-за морозовАномальное потепление или морозы: какая погода ожидает новосибирцев в феврале 2023
#Погода на неделю#Морозы#Общество#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Сегодня, 05:29
«Экологию-Новосибирск» лишают статуса регионального оператора по обращению с ТКО
Сегодня, 07:27
Женщине из Новосибирска предложили купить 3-е место в конкурсе красоты за 50 000 $
Сегодня, 05:56
В Новосибирской области произошел резкий скачок цен на гробы
Сегодня, 01:36
Лось и Злой Снеговик выйдут на старт "Лыжни России-2023" в Новосибирске
Сегодня, 06:15
Под Новосибирском на мусорку выбросили юбилейные медали ветерана ВОВ
Сегодня, 04:49