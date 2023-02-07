Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
О приближающемся похолодании сообщил в ходе аппаратного совещания у мэра Новосибирска начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.
По его словам, в третьей декаде февраля также будет идти снег, ожидаются метели и порывистый ветер.
Первая декада февраля в Новосибирске завершается морозами. Ожидается ночью -12… -27 градусов, а днём -9… -14 °C. Во второй декаде прогнозируют днём -7… -12 градусов, а ночью – до -15… -25 °C.
Также meteo-nso.ru сообщает, что горожан ждёт и снегопад.