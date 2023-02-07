В Новосибирском зоопарке появился первый в России мраморный котенок

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Дикий котик мраморной окраски появился на свет летом прошлого года у пары по имени Диа и Пират. Они появились в Новосибирске в 2020 году.
До полугодовалого возраста за котенком круглые сутки присматривали и ухаживали. С рождения его выхаживала мама-кошка. А когда у нее пропало молоко, малыш попал в заботливые руки мамы директора зоопарка Ольги Шило.
Питомца приходилось кормить каждые несколько часов утром, днем, вечером и даже ночью. Ольга забирала его домой, носила в переноске на работу.
«Это очень редкий вид в России мраморных котят нет ни в одном зоопарке, кроме новосибирского. Эти животные встречались в питомниках США и Европы свыше 30 лет назад», - рассказала на пресс-конференции в ТАСС Ольга Шило.
Напомним, на днях у знаменитой пары белых медведей в Новосибирском зоопарке родились медвежата-близнецы.