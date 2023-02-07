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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда родила двойню

7 февраля 2023, 08:14
Фото: atas.info
На свет появилась двойня
Двух детенышей родила медведица Герда в Новосибирском зоопарке, о чем рассказала в своем тг-канале вице-мэр Анна Терешкова.
«Ура! У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год! Новосибирский зоопарк самый лучший! В нем работают самые профессиональные сотрудники!» — сказала Терешкова.

Ранее вольер белых медведей оградили сигнальной лентой, а территорию вокруг животных не чистили от снега. Как вспоминают новосибирцы, так происходило, когда белая медведица Герда рожала первого медвежонка.

Новосибирский зоопарк мог скрыть рождение белого медвежонка у Герды
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Однако в пресс-службе Новосибирского зоопарка сначала опровергали рождение медвежат.

«Нам об этом не сообщали. Поэтому, пока такая информация недостоверная», - сказал пресс-секретарь.

А сегодня стало известно, что Герда все-таки родила двойню. Как назвали животных, неизвестно.

Напомним, что животных из Африки привезут в Новосибирский зоопарк. Новый дом обретут зебры, жирафы и антилопы. 

Африканских животных привезут в Новосибирский зоопарк
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#Эмилия Губарева#Животные#Медведи#Медвежата#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Общество#Новосибирск
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