В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда родила двойню

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
«Ура! У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год! Новосибирский зоопарк самый лучший! В нем работают самые профессиональные сотрудники!» — сказала Терешкова.
Ранее вольер белых медведей оградили сигнальной лентой, а территорию вокруг животных не чистили от снега. Как вспоминают новосибирцы, так происходило, когда белая медведица Герда рожала первого медвежонка.
Однако в пресс-службе Новосибирского зоопарка сначала опровергали рождение медвежат.
«Нам об этом не сообщали. Поэтому, пока такая информация недостоверная», - сказал пресс-секретарь.
А сегодня стало известно, что Герда все-таки родила двойню. Как назвали животных, неизвестно.
Напомним, что животных из Африки привезут в Новосибирский зоопарк. Новый дом обретут зебры, жирафы и антилопы.