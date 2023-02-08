В Новосибирском зоопарке у свирепой пары медоедов родился детеныш

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Медоедов привезли в наш мегаполис в 2020 году. Уже через год у них появился на свет первенец. Очередной детеныш родился в конце 2022 года, но об этом смотрители зоопарка узнали не сразу.
По их рассказам, во время беременности и после родов самки медоедов ведут себя очень скрытно. Что удивительно, ведь эти животные способны в одиночку вести схватку против шести львов. Кроху она скрывала от людских глаз некоторое время, пока писк не услышали работники.
И сейчас зверенка она никому не показывает. Лишь изредка переносит его из одного домика в другой.
Напомним, недавно в Новосибирском зоопарке появились белые медвежата-близнецы.