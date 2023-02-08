atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

В Новосибирском зоопарке у свирепой пары медоедов родился детеныш

8 февраля 2023, 08:49
Фото: Новосибирский зоопарк/ВК
У медоедов появился детеныш в Новосибирском зоопарке
Пара свирепых медоедов в зоопарке Новосибирска снова стала родителями. Об этом написали в официальной группе зверинца во «ВКонтакте».

Медоедов привезли в наш мегаполис в 2020 году. Уже через год у них появился на свет первенец. Очередной детеныш родился в конце 2022 года, но об этом смотрители зоопарка узнали не сразу.

По их рассказам, во время беременности и после родов самки медоедов ведут себя очень скрытно. Что удивительно, ведь эти животные способны в одиночку вести схватку против шести львов. Кроху она скрывала от людских глаз некоторое время, пока писк не услышали работники.

И сейчас зверенка она никому не показывает. Лишь изредка переносит его из одного домика в другой.

Напомним, недавно в Новосибирском зоопарке появились белые медвежата-близнецы.

Появилось фото медведицы Герды с малышами в Новосибирском зоопарке
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Животные#Новосибирский зоопарк#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Вчера, 05:29
Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево
Сегодня, 06:58
В Новосибирске первый матч в новом ЛДС состоится 21 февраля
Сегодня, 08:06
Прокуратура вынудила мэра Локтя остановить вырубку сосен в Нижней Ельцовке
Сегодня, 01:32
Бывший милиционер из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО
Сегодня, 02:35
В Новосибирске сдвинули срок сдачи гостиницы «Турист» после реконструкции
Сегодня, 02:23