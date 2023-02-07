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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Появилось фото медведицы Герды с малышами в Новосибирском зоопарке

7 февраля 2023, 12:54
Фото: Новосибирский зоопарк
Малыши еще маленькие и не отходят от мамы
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило поделился замечательной новостью: медведица Герда стала мамой. Опубликована фотография с мишкой.

Как уточнили в пресс-службе зоологического парка в Новосибирске, медвежата на свет появились 16 декабря прошлого года. О них стало известно только сегодня, 7 февраля. Родителями стали Кай и Герда – у животных родилась двойня.

На фото попал только один детеныш, а второй мог спрятаться за маминой шерстью. Медведица отлично справляется с родительскими обязанностями: кормит, согревает и не отходит от своих двойняшек.

«При рождении медвежонок размером с ладонь, весит около 500 граммов. Он абсолютно беспомощный и полностью зависит от матери. Наша Герда — замечательная мама. Мы наблюдаем за семейством с помощью видеокамер и видим, как она заботится о своей двойне», — сообщили в зоопарке.

Чтобы не беспокоить медведицу Герду, биологи еще не проводили осмотр детенышей и не узнавали их пол. Через месяц маленькие медвежата смогут выйти на прогулку.

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда родила двойню
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#Эмилия Губарева#Животные#Новосибирский зоопарк#Зоопарк#Город#Новосибирск
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