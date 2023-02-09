Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Для проведения восстановительных работ на месте взрыва газа в жилом доме необходимо обеспечить беспрепятственное и быстрое движение автомобилей МЧС, скорой помощи и спасательных служб. С этой целью временно ограничено движение автомобильного транспорта на участке улицы Линейная от улицы Красный Проспект до улицы Нарымская.
Стали известны больницы, в которые на скорой помощи доставили пострадавших, опубликован список пострадавших.