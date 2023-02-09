atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Движение в районе взрыва на улице Линейная, 39 частично перекрыто

9 февраля 2023, 07:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В районе взрыва работают машины МЧС и спасательных служб.

Движение автотранспорта временно перекрыто на части улиц в районе взрыва дома

Департамент транспорта мэрии сообщил о перекрытии движения транспорта впоследствии взрыва жилого дома по ул. Линейной на участке от ул. Нарымской до Красного проспекта.

Для проведения восстановительных работ на месте взрыва газа в жилом доме необходимо обеспечить беспрепятственное и быстрое движение автомобилей МЧС, скорой помощи и спасательных служб. С этой целью временно ограничено движение автомобильного транспорта на участке улицы Линейная от улицы Красный Проспект до улицы Нарымская.  

Какие больницы принимают людей после взрыва, опубликован список фамилий пострадавших
Узнать подробнее

Стали известны больницы, в которые на скорой помощи доставили пострадавших, опубликован список пострадавших.

#ЧП#Взрыв#Пострадавшие#Транспорт#Город#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
Подпишитесь
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Сегодня, 04:18
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Сегодня, 03:25
"Аж земля затряслась": фото и видео с места взрыва дома в Новосибирске
Сегодня, 02:33
Жители дома, где произошел взрыв, рассказали о мошенниках, ходивших по квартирам
Сегодня, 03:54
Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево
Вчера, 06:58
В Новосибирске взрывная волна выбила стекла в соседнем доме на Линейной
Сегодня, 05:07