Для проведения восстановительных работ на месте взрыва газа в жилом доме необходимо обеспечить беспрепятственное и быстрое движение автомобилей МЧС, скорой помощи и спасательных служб. С этой целью временно ограничено движение автомобильного транспорта на участке улицы Линейная от улицы Красный Проспект до улицы Нарымская.