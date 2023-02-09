«Муниципалитет реализует свои полномочия в рамках тех участков, которые находятся в его собственности. Здесь мы говорим о частном земельном участке, у которого есть собственник» — объяснил свою точку зрения на конкурс главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. Поэтому и конкурс на проектирование участка, по его мнению, может проводить только собственник. Представитель мэрии Алексей Кондратьев очередной раз подтвердил это.