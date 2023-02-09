Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Основной вопрос жителей, участвующих в заседании Градостроительного совета звучал именно так. Ответ заместителя мэра Алексея Кондратьева: «Сегодня на этом месте максимальная этажность — 4 этажа. Поэтому пока странно говорить о конкурсе, пока собственник и решает вопрос о перезонировании, чтобы была возможность увеличить этажность. И то, что мы сегодня обсуждаем, это не проект, это концепция».
Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин уточнил, что участок, о котором идет речь, включает в себя две зоны — ОД.1, где можно строить до 30 этажей, и ОД.4, где можно строить до 4 этажей. У собственника земельного участка есть право заявить на изменение зонирования. Это его право, и он его реализует.
«Улица Ленина и «Универсам» всегда были для города общественным пространством, магазин может быть частным, но это все равно общественный объект. Его нельзя обнести забором, его нельзя закрыть на замок» — серию выступлений архитекторов открыла Анна Наволоцкая.
Она представила ряд проектов, которые рассматривались для этой территории ранее. Анна Наволоцкая отметила, что абсолютно все проекты учитывали, что городу необходима площадь возле кинотеатра «Победа». И все остальные объекты выстраивались вокруг этой площади. Строительство высоток на этом месте лишит жителей города свободного пешеходного пространства, нарушит единую стилистическую линию архитектурного ансамбля.
Выступление продолжил профессор НГАВТ, почетный академик РАИиМИ, архитектор Геннадий Чибряков. Он считает, что эта территория с экологической точки зрения не предназначена для строительства жилья. Строительство многоквартирных домов здесь будет катастрофой, так как не будет хватать школ, больниц, не будут справляться городские коммуникации.
Затем выступила архитектор Татьяна Иваненко: «Это место согласно градостроительной теории относится к ядру центра. Предложенная концепция многоэтажек с магазином на первом этаже — это рядовая застройка, они никак не может быть в ядре центра, где должны быть объекты с общественно-значимыми уникальными функциями».
Тем временем, в ходе общественных обсуждений на портале «Электронная демократия», многие жители центра города высказываются против перезонирования.
«Отклонить для территории Универсама по ул. Ленина, 10 зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами».
«Я против размещения строительства жилья и зданий выше 4 этажей… Считаю, что переуплотнение центра такой застройкой лишит город лица и усложнит проживание граждан в этом месте».
«Я категорически против строительства жилого 30-этажного дома на месте Универсама, так как в этом случае пострадают жители района — увеличится нагрузка на старые коммуникации, высотное здание создаст избыточную нагрузку на грунт и неминуемо повлечёт деформации в фундаментах окружающих домов».
Голоса за застройку этого участка тоже есть. Но они менее конкретны, в основном пожелания, чтобы это место было привлекательным для жителей города и туристов.
Как бы не голосовали горожане, на заседании градсовета подробно была рассмотрена концепция с высотой зданий 76 м на участке на месте Универсама. Практически все члены Градсовета высказались за концепцию, единственное, что просили пересмотреть — этажность самого высокого из четырех зданий (21 этаж). Многие говорили о необходимости конкурса проектов, но надежды на его проведения нет.
«Муниципалитет реализует свои полномочия в рамках тех участков, которые находятся в его собственности. Здесь мы говорим о частном земельном участке, у которого есть собственник» — объяснил свою точку зрения на конкурс главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. Поэтому и конкурс на проектирование участка, по его мнению, может проводить только собственник. Представитель мэрии Алексей Кондратьев очередной раз подтвердил это.
После этих слов Татьяна Иваненко предложила городу выкупить этот участок у собственника, так как он имеет огромное значение для всех горожан, и ее поддержали жители тихого центра. Но робкие предложения выкупить участок не нашли поддержки у представителя мэрии. Можно предположить, что дело в цене.
Предложенная концепция включает в себя 325 квартир в четырех зданиях, всего 19 638 кв. м. жилой площади. Риелторы ведущих агентств недвижимости Новосибирска оценили стоимость одного квадратного метра этой застройки в 270-300 тысяч рублей. Выручка при продаже этих квартир приближается к сумме 6 млрд рублей.