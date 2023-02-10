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Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Общегородской траур объявлен второй раз за всю историю Новосибирска

10 февраля 2023, 04:17
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
По официальным данным, при взрыве газа на Линейной погибли 12 человек

Сколько раз ранее объявляли траур в Новосибирске

10 февраля в Новосибирской области объявлен днем траура по погибшим при взрыве газа в доме по улице Линейной в Новосибирске. За всю историю города это второй случай, когда официально власти вводят такой режим

10 февраля в Новосибирской объявлен траурным днем. Отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Из-за взрыва газа в жилом доме на Линейной,39 погибли 12 человек.

Это второй раз, когда в Новосибирске объявляют траур. Впервые общегородской день скорби был объявлен 4 июня 1989 года. В этот день новосибирцы готовились в третий раз отмечать новый праздник – День города. В ночь с 3 на 4 июня в Башкирии произошла страшная железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни сотен новосибирцев. 

На перегоне Аша — Улу-Теляк встретились два поезда "Новосибирск-Адлер" и "Адлер-Новосибирск". И в этот момент произошел мощный взрыв на газопроводе, который пролегал менее чем в километре от путей. 11 из 37 вагонов обоих составов сбросило с рельсов, пламя охватило все вокруг. Точная цифра погибших до сих пор неизвестна, в разных источниках она колеблется от 573 до 780 человек.

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