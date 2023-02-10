Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:20
10 февраля в Новосибирской объявлен траурным днем. Отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Из-за взрыва газа в жилом доме на Линейной,39 погибли 12 человек.
Это второй раз, когда в Новосибирске объявляют траур. Впервые общегородской день скорби был объявлен 4 июня 1989 года. В этот день новосибирцы готовились в третий раз отмечать новый праздник – День города. В ночь с 3 на 4 июня в Башкирии произошла страшная железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни сотен новосибирцев.
На перегоне Аша — Улу-Теляк встретились два поезда "Новосибирск-Адлер" и "Адлер-Новосибирск". И в этот момент произошел мощный взрыв на газопроводе, который пролегал менее чем в километре от путей. 11 из 37 вагонов обоих составов сбросило с рельсов, пламя охватило все вокруг. Точная цифра погибших до сих пор неизвестна, в разных источниках она колеблется от 573 до 780 человек.