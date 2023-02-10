На перегоне Аша — Улу-Теляк встретились два поезда "Новосибирск-Адлер" и "Адлер-Новосибирск". И в этот момент произошел мощный взрыв на газопроводе, который пролегал менее чем в километре от путей. 11 из 37 вагонов обоих составов сбросило с рельсов, пламя охватило все вокруг. Точная цифра погибших до сих пор неизвестна, в разных источниках она колеблется от 573 до 780 человек.