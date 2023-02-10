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В Новосибирске завершили разбор завалов на месте взрыва дома на Линейной

10 февраля 2023, 03:33
Фото: МАСС
Разбор завалов завершен сегодня
Сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте взрыва в доме по улице Линейной, 39. Известно о гибели 13 человек.

Спасатели сутки разбирали завалы после трагедии в доме на Линейной: там произошла утечка газа, а в результате взрыва были уничтожены два подъезда. Под завалами остались люди.

Всего погибших – 13, а пострадавших – 21. По данным пресс-службы МЧС, в ликвидации последствий ЧП участвовали 358 человек и 68 единиц спецтехники. Работы завершили в 8 часов утра 10 февраля.

Напомним, что силовики задержали двух подозреваемых – это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омской области. За несколько дней до трагедии они представлялись сотрудниками газовой службы, обходили квартиры и чинили газовые плиты.

В регионе 10 февраля объявлено днем траура. Ранее соболезнования выразил президент Владимир Путин.

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#Эмилия Губарева#Взрыв#Погиб#Пострадавшие#Происшествия#Город#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
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