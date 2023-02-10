В Новосибирске завершили разбор завалов на месте взрыва дома на Линейной

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Спасатели сутки разбирали завалы после трагедии в доме на Линейной: там произошла утечка газа, а в результате взрыва были уничтожены два подъезда. Под завалами остались люди.
Всего погибших – 13, а пострадавших – 21. По данным пресс-службы МЧС, в ликвидации последствий ЧП участвовали 358 человек и 68 единиц спецтехники. Работы завершили в 8 часов утра 10 февраля.
Напомним, что силовики задержали двух подозреваемых – это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омской области. За несколько дней до трагедии они представлялись сотрудниками газовой службы, обходили квартиры и чинили газовые плиты.
В регионе 10 февраля объявлено днем траура. Ранее соболезнования выразил президент Владимир Путин.