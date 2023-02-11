Эксперты рассказали, о чем не хотят вспоминать ностальгирующие по СССР

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В основном, люди ностальгируют по эпохе СССР из-за стабильности, молодости, беззаботному детству, единству с дружбой народов, а также по бесплатному образованию, медицине, жилья и других социальных справедливостей.
По мнению историка Ирины Карацубы, народ скучает по мифическому прошлому, которого на деле и не было. Человеческая память способна блокировать негативные воспоминания, поэтому граждане не помнят очереди на жилье, проблемы со здравоохранением и другие вещи.
Как сообщают «Новые известия», индустриализация поставила крест на аграрном секторе и крестьянстве, что в итоге спровоцировало рост городского населения. Тогда миллионы людей жили по этой причине в бараках.
Советская власть, сообщают эксперты, своеобразно отнеслась к перераспределению ресурсов. Яйца, молоко, фрукты и чай были настоящей роскошью. Народ сбегал из городов обратно в деревни, чтобы прожить – люди «кормились огородами».