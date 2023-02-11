В Новосибирске экс-диспетчеры станции вымогали деньги у продавцов киосков

Подсудимые получали деньги от торговцев 4 года. Всего удалось заработать более миллиона рублей. Приговор суда для четверых экс-диспетчеров: от 3 до 3,6 года условно с испытательным сроком от 2 до 2,6 лет. Его еще можно обжаловать.