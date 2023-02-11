В Новосибирске экс-диспетчеры станции вымогали деньги у продавцов киосков

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
По данным следствия, с 2016 по 2020 гг. четверо подсудимых обратились к продавцам киосков на платформах вокзала Новосибирск-Главный. Диспетчеры предложили за оплату поставлять поезда на те пути, где расположены киоски, чтобы увеличить прибыль продавцов.
Фигуранты дела пообещали поставлять поезда, но сами не имели на это никакого влияния. На самом же деле, дальние поезда ставят с нормативными документами и от решения диспетчеров ничего не зависело.
Подсудимые получали деньги от торговцев 4 года. Всего удалось заработать более миллиона рублей. Приговор суда для четверых экс-диспетчеров: от 3 до 3,6 года условно с испытательным сроком от 2 до 2,6 лет. Его еще можно обжаловать.