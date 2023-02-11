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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В Новосибирске перед ТЦ «Континент» перевернулся Ford Explorer

11 февраля 2023, 11:46
Фото: АСТ-54
Машина перевернулась. Обошлось без пострадавших
В Заельцовском районе Новосибирска сегодня произошло ДТП возле торгового центра «Континент».

По информации из Телеграм-канала АСТ-54 Black, инцидент случился в субботу, 11 февраля на Кропоткина, 128а. Возле ТЦ «Континент» вылетел с дороги и перевернулся внедорожник марки Ford Explorer.

«Очевидцы сообщают, что водитель в нетрезвом состоянии», — сказано в тг-канале.

Автомобиль откинуло в сугроб. По словам очевидцев, в салоне машины было несколько человек в нетрезвом виде. Однако после произошедшего они сбежали с места ДТП.

Как уточнили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД, авария оформлена с материальным ущербом. Все обошлось без пострадавших.

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Напомним, что днем ранее в Новосибирске загорелся автобус № 13. Никто из пассажиров не пострадал. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Автомобиль#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирск
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