В Новосибирске перед ТЦ «Континент» перевернулся Ford Explorer

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По информации из Телеграм-канала АСТ-54 Black, инцидент случился в субботу, 11 февраля на Кропоткина, 128а. Возле ТЦ «Континент» вылетел с дороги и перевернулся внедорожник марки Ford Explorer.
«Очевидцы сообщают, что водитель в нетрезвом состоянии», — сказано в тг-канале.
Автомобиль откинуло в сугроб. По словам очевидцев, в салоне машины было несколько человек в нетрезвом виде. Однако после произошедшего они сбежали с места ДТП.
Как уточнили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД, авария оформлена с материальным ущербом. Все обошлось без пострадавших.
Напомним, что днем ранее в Новосибирске загорелся автобус № 13. Никто из пассажиров не пострадал.