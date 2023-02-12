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Погиб под танком: стало известно, как погиб на СВО Иван Мишуров из Черепаново

12 февраля 2023, 05:04
Фото: Антон Засимов / 1MI
40-летний житель Черепаново погиб 1 декабря, о подробностях его смерти рассказала сестра

О подробностях гибели Ивана Мишурова рассказала сестра, он погиб под танком

Историю гибели Ивана Мишурова из Черепаново Новосибирской области разместили в группе Вконтакте "Новосибирск скорбит". Подробности рассказала сестра Ивана Ольга. Иван погиб под артобстрелом во время минирования территории, он провел три дня под танком.

Сестра погибшего Ивана Мишурова поговорила с военным, который сопровождал тело черепановца. По словам военного, Иван погиб во время минирования участка под Сватово. Официально датой гибели указано 1 декабря 2022 года. Данные о его гибели были подтверждены только в конце декабря.

До того, как Иван оказался непосредственно в зоне боевых действий он часто связывался с семьей по телефону, а после они получили только одно сообщение: "Все нормально, жив, здоров". Но вскоре после этого уже в конце ноября в Черепаново стали доходить слухи от находящихся черепановцев на СВО, что они видели гибель военного во время минирования.

ВСУ с помощью дронов обнаружили военных и начали артобстрел, Иван в это время оказался под танком, вытащить его не получилось, снаряды, установленные в качестве мин, сдетонировали во время обстрела и он погиб. Вытащить его смогли только на третий день, когда артобстрел прекратился. Боец был опознан по ДНК. 

У Ивана Мишурова в Черепаново осталось двое сыновей - 17 и 19 лет.

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#Погиб#Участник СВО#Новосибирская область#Черепаново
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