До того, как Иван оказался непосредственно в зоне боевых действий он часто связывался с семьей по телефону, а после они получили только одно сообщение: "Все нормально, жив, здоров". Но вскоре после этого уже в конце ноября в Черепаново стали доходить слухи от находящихся черепановцев на СВО, что они видели гибель военного во время минирования.