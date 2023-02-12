Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:08
Сестра погибшего Ивана Мишурова поговорила с военным, который сопровождал тело черепановца. По словам военного, Иван погиб во время минирования участка под Сватово. Официально датой гибели указано 1 декабря 2022 года. Данные о его гибели были подтверждены только в конце декабря.
До того, как Иван оказался непосредственно в зоне боевых действий он часто связывался с семьей по телефону, а после они получили только одно сообщение: "Все нормально, жив, здоров". Но вскоре после этого уже в конце ноября в Черепаново стали доходить слухи от находящихся черепановцев на СВО, что они видели гибель военного во время минирования.
ВСУ с помощью дронов обнаружили военных и начали артобстрел, Иван в это время оказался под танком, вытащить его не получилось, снаряды, установленные в качестве мин, сдетонировали во время обстрела и он погиб. Вытащить его смогли только на третий день, когда артобстрел прекратился. Боец был опознан по ДНК.
У Ивана Мишурова в Черепаново осталось двое сыновей - 17 и 19 лет.
Ранее стало известно о гибели бойца ЧВК "Вагнер" из Новосибирской области Петра Деревягина.