Боец ЧВК «Вагнер» Петр Деревягин из Новосибирской области погиб в ходе СВО

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Петр Деревягин отправился на СВО из Черепановского района. Он получил ранение при исполнении воинского долга и погиб 6 января.
Молодой человек умер в возрасте 28 лет. Он был бойцом ЧВК «Вагнер».
— Гибель Петра Алексеевича — это наша общая утрата и общая боль. Администрация выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Петра Алексеевича, — говорится на сайте администрации.
Церемония прощания состоялась в пятницу, 10 февраля. Мужчину похоронили в поселке Майский.
Ранее в ходе специальной военной операции погиб капитан Евгений Котельников из Черепановского района.