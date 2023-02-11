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Боец ЧВК «Вагнер» Петр Деревягин из Новосибирской области погиб в ходе СВО

11 февраля 2023, 02:35
Фото: 1MI
Мужчине было 28 лет
В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Новосибирской области Петр Деревягин, о чем сообщается в администрации Черепановского района.

Петр Деревягин отправился на СВО из Черепановского района. Он получил ранение при исполнении воинского долга и погиб 6 января.

Молодой человек умер в возрасте 28 лет. Он был бойцом ЧВК «Вагнер».

— Гибель Петра Алексеевича — это наша общая утрата и общая боль. Администрация выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Петра Алексеевича, — говорится на сайте администрации.

Церемония прощания состоялась в пятницу, 10 февраля. Мужчину похоронили в поселке Майский.

 

Военный из Новосибирской области Евгений Котельников погиб в зоне СВО
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Ранее в ходе специальной военной операции погиб капитан Евгений Котельников из Черепановского района. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирская область
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