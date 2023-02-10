Военный из Новосибирской области Евгений Котельников погиб в зоне СВО

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Published Сегодня, 02:46
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Евгений Котельников родился в 1984 году. После окончания школы в Черепаново, решил сделать военную карьеру. Сибиряк получил военное образование, участвовал в боевых действиях на территории Чечни и Сирии. Награжден медалью «За отвагу» и Краповым беретом.
У Евгения была жена и двое детей. Погиб земляк 21 декабря прошлого года. Он «отдал свою жизнь, с честью и достоинством исполняя свой воинский долг». Церемония прощания состоится 10 февраля с 10 до 12 часов в РСКЦ им. С. А. Жданько.
Напомним, ранее военнослужащий из Новосибирской области Михаил Лобанов погиб в зоне СВО. У сибиряка была жена и три дочки.