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Военный из Новосибирской области Евгений Котельников погиб в зоне СВО

10 февраля 2023, 02:46
Фото: Администрация Черепановского района
Военный погиб в декабре 2022 года
В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий Евгений Котельников, о чем сообщают в администрации Черепановского района Новосибирской области.

Евгений Котельников родился в 1984 году. После окончания школы в Черепаново, решил сделать военную карьеру. Сибиряк получил военное образование, участвовал в боевых действиях на территории Чечни и Сирии. Награжден медалью «За отвагу» и Краповым беретом.

У Евгения была жена и двое детей. Погиб земляк 21 декабря прошлого года. Он «отдал свою жизнь, с честью и достоинством исполняя свой воинский долг». Церемония прощания состоится 10 февраля с 10 до 12 часов в РСКЦ им. С. А. Жданько.

Многодетный доброволец Михаил Лобанов из Новосибирской области погиб в зоне СВО
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Напомним, ранее военнослужащий из Новосибирской области Михаил Лобанов погиб в зоне СВО. У сибиряка была жена и три дочки. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирская область
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