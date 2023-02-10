Военный из Новосибирской области Евгений Котельников погиб в зоне СВО

У Евгения была жена и двое детей. Погиб земляк 21 декабря прошлого года. Он «отдал свою жизнь, с честью и достоинством исполняя свой воинский долг». Церемония прощания состоится 10 февраля с 10 до 12 часов в РСКЦ им. С. А. Жданько.