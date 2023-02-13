Таким образом, для продолжения мобилизации не нужно какого-то специального документа или громких заявлений. В то же время член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в начале февраля вновь заявил (на эту тему он высказывался и ранее), что необходимость в массовом призыве в армию из запаса может возникнуть не ранее, чем через 6 месяцев.