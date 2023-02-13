Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Неопределенность ситуации, которая порождает волну слухов, связана с тем, что формально указ Владимира Путина от 21.09.2022 о частичной мобилизации продолжает действовать. Отсутствие официального документа об отмене мобилизации в Кремле объясняют тем, что в этом случае прекратят работать и секретные пункты сентябрьского указа, а их действие сейчас необходимо.
Таким образом, для продолжения мобилизации не нужно какого-то специального документа или громких заявлений. В то же время член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в начале февраля вновь заявил (на эту тему он высказывался и ранее), что необходимость в массовом призыве в армию из запаса может возникнуть не ранее, чем через 6 месяцев.
В конец января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщение американской телекомпании CNN о том, что в России намерены мобилизовать еще 200 тысяч человек. Ранее Песков заявлял, что все слухи о начале второй волны мобилизации инспирированы странами Запада, и в этом вопросе надо ориентироваться на слова Путина, который сообщил об окончании частичной мобилизации.
В свою очередь, источники в правоохранительных органах Новосибирска сообщают, что в военкоматах региона не ведется никакой работы, которая свидетельствовала бы о подготовке к началу второй волны мобилизации.