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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Будет ли вторая волна мобилизации в Новосибирске в феврале 2023 года

13 февраля 2023, 10:45
Фото: 1MI
Официальные лица опровергают возможность второй волны мобилизации

Что известно о начале второй волны мобилизации в Новосибирской области

Несмотря на официальные заявления, в Новосибирске и области продолжают обсуждать возможность начала второй волны мобилизации в российскую армию в феврале 2023 года. разбираемся, что известно на этот момент

Неопределенность ситуации, которая порождает волну слухов, связана с тем, что формально указ Владимира Путина от 21.09.2022 о частичной мобилизации продолжает действовать. Отсутствие официального документа об отмене мобилизации в Кремле объясняют тем, что в этом случае прекратят работать и секретные пункты сентябрьского указа, а их действие сейчас необходимо.

Таким образом, для продолжения мобилизации не нужно какого-то специального документа или громких заявлений. В то же время член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в начале февраля вновь заявил (на эту тему он высказывался и ранее), что необходимость в массовом призыве в армию из запаса может возникнуть не ранее, чем через 6 месяцев.

В конец января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщение американской телекомпании CNN о том, что в России намерены мобилизовать еще 200 тысяч человек. Ранее Песков заявлял, что все слухи о начале второй волны мобилизации инспирированы странами Запада, и в этом вопросе надо ориентироваться на слова Путина, который сообщил об окончании частичной мобилизации.

В свою очередь, источники в правоохранительных органах Новосибирска сообщают, что в военкоматах региона не ведется никакой работы, которая свидетельствовала бы о подготовке к началу второй волны мобилизации.

  

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#Зона СВО#Частичная мобилизация#Вторая волна#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область
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