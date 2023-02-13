Насколько критична эта ситуация, прокомментировал директор МУП «САХ» Андрей Зыков: «Для нас это совсем не критично, так как автопарк „Экотранс-Н“ это 20 машин, управляя парком в 130 машин и заключив договора с остальными перевозчиками, эта ситуация никак не повлияет на вывоз мусора. Более того, если они не будут работать, мы пригласим их сотрудников к себе на работу».