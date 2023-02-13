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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Не все перевозчики мусора готовы заключить договор с МУП «Спецавтохозяйство»

13 февраля 2023, 10:01
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Собственный автопарк МУП "САХ" включает в себя около 100 автомобилей.

«Экотранс-Н» не идет на контакт с МУП «Спецавтохозяйство»

До 50% от объема вывоза мусора МУП «САХ» планирует передать перевозчикам, в том числе, тем, кто работал с бывшим регоператором ООО «Экология-Новосибирск». Все перевозчики, кроме одного готовы заключить договора с новым регоператором. О подробностях рассказал — директор МУП «САХ» Андрей Зыков.

После того, как 11 февраля МУП «Спецавтохозяйство» стало регоператором по вывозу мусора, объем работ у предприятия вырос примерно в два раза. Чтобы справиться с такими объемами предприятие перезаключает договора с подрядчиками, которые работали с бывшим регоператором ООО «Экология-Новосибирск».

По сути, для подрядчиков ничего не меняется — условия договоров остаются те же. «Сейчас мы перезаключаем договора на тех же условиях, которые у них были с ООО „Экология-Новосибирск“, это по закону так положено» — рассказал на пресс-конференции в мэрии директор МУП «САХ» Андрей Зыков.

Несмотря на то, что условия договоров не меняются, не все перевозчики готовы перезаключить договор. Один из основных перевозчиков, работавших на этом рынке, ООО «Экотранс-Н» не идет на контакт с новым регоператором. Со всеми остальными перевозчиками предварительные договоренности уже получены.

Насколько критична эта ситуация, прокомментировал директор МУП «САХ» Андрей Зыков: «Для нас это совсем не критично, так как автопарк „Экотранс-Н“ это 20 машин, управляя парком в 130 машин и заключив договора с остальными перевозчиками, эта ситуация никак не повлияет на вывоз мусора. Более того, если они не будут работать, мы пригласим их сотрудников к себе на работу».

Две платёжки за мусор придут новосибирцам в марте
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В марте новосибирцы будут оплачивать два счета за вывоз мусора — до 10 февраля на счет ООО «Экология-Новосибирск», с 11 февраля — на счет МУП «Спецавтохозяйство». Переход на новые лицевые счета произойдет в платежных системах «Сбербанк», «Платосфера» и «Квартплата» автоматически.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Мусор#Мусорная концессия#Спецавтохозяйство
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