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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Самые невероятные случаи спасения людей при падении с высоты в Новосибирске

13 февраля 2023, 13:37
Фото: 1MI
Вспоминаем истории чудесного спасения детей при падении с высоты
Чудом или волею судьбы на днях спаслась после падения с высоты 8 этажа 13-летняя школьница в Новосибирске. А ведь подобная, казалось бы, невероятная история уже случалась в нашем городе несколько лет назад, - вспоминаем ее на Atas.info.

Школьница упала с 8 этажа и выжила – как это произошло:

Инцидент с девочкой-подростком произошел в Советском районе 8 февраля. Она упала с балкона квартиры на 8 этаже дома на улице Экваторной и выжила. Ее спасли огромные сугробы под окном.

Известно, что сейчас ребенок в больнице со множественными ушибами. Но ее жизни уже ничего не угрожает.

Черепно-мозговая травма: в Новосибирске 13-летняя школьница выжила, упав с 8 этажа
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Мальчик сорвался с 23 этажа дома, упал на автомобиль под окнами и выжил:

Еще более невероятная история произошла с 16-летним мальчиком, который упал аж с 23 этажа здания и выжил. Это случилось летом 2016 года.

Школьник решил покрасоваться перед девушкой и исполнить паркур на перилах балкона – в итоге сорвался. Его спасли от гибели не сугробы, а припаркованный автомобиль таксиста.

Парень летел вниз с огромной скоростью и приземлился прямо на крышу машины. Он получил различные травмы, но остался жив.

Фото: Инцидент Новосибирск

Мы вспомнили самые чудесные истории спасения новосибирцев после падения с высоты – они случаются крайне редко. Зачастую все заканчивается трагично, как в случае с девушкой и парнем на Орджоникидзе в Новосибирске. Молодая сибирячка упала с козырька жилого дома прямо на проходящего мимо подростка и пришибла его собой. Погибли оба.

Хронология трагедии на Орджоникидзе в Новосибирске: девушка упала из окна на парня
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#Алина Шефер#Дети#Спасение#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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