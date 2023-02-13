Самые невероятные случаи спасения людей при падении с высоты в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Инцидент с девочкой-подростком произошел в Советском районе 8 февраля. Она упала с балкона квартиры на 8 этаже дома на улице Экваторной и выжила. Ее спасли огромные сугробы под окном.
Известно, что сейчас ребенок в больнице со множественными ушибами. Но ее жизни уже ничего не угрожает.
Еще более невероятная история произошла с 16-летним мальчиком, который упал аж с 23 этажа здания и выжил. Это случилось летом 2016 года.
Школьник решил покрасоваться перед девушкой и исполнить паркур на перилах балкона – в итоге сорвался. Его спасли от гибели не сугробы, а припаркованный автомобиль таксиста.
Парень летел вниз с огромной скоростью и приземлился прямо на крышу машины. Он получил различные травмы, но остался жив.
Мы вспомнили самые чудесные истории спасения новосибирцев после падения с высоты – они случаются крайне редко. Зачастую все заканчивается трагично, как в случае с девушкой и парнем на Орджоникидзе в Новосибирске. Молодая сибирячка упала с козырька жилого дома прямо на проходящего мимо подростка и пришибла его собой. Погибли оба.