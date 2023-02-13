Самые невероятные случаи спасения людей при падении с высоты в Новосибирске

Мы вспомнили самые чудесные истории спасения новосибирцев после падения с высоты – они случаются крайне редко. Зачастую все заканчивается трагично, как в случае с девушкой и парнем на Орджоникидзе в Новосибирске. Молодая сибирячка упала с козырька жилого дома прямо на проходящего мимо подростка и пришибла его собой. Погибли оба.