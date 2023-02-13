В Новосибирске возле парка «Каменка» построят 23-этажный дом с подземной парковкой

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:20
Updated Сегодня, 01:20
Документ о разрешении строительства 23-этажного дома возле парка «Каменка» и улицы Гоголя опубликован на муниципальном портале.
Площадь застройки составит 1,6 тыс. квадратных метров. Строительством дома будет заниматься ООО «Специализированный застройщик «ЗАО СМС Развитие».
В многоэтажке будет 471 квартир. Среди них – 39 трехкомнатных, 106 двухкомнатных, 150 однокомнатных.
Также по проекту предусмотрена подземная парковка для автомобилей. Всего там смогут стоять 106 машин.
Напомним, что ранее налоговая подала на банкротство компании ООО «Дискус-строй» из-за долгов 27,8 млн рублей.