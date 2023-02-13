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Published Сегодня, 01:17

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В Новосибирске возле парка «Каменка» построят 23-этажный дом с подземной парковкой

13 февраля 2023, 01:17
Фото: 1MI
У дома будет 23 этажа
Мэрия выдала разрешение на строительство 23-этажной высотки у парка «Каменка» в Новосибирске.

Документ о разрешении строительства 23-этажного дома возле парка «Каменка» и улицы Гоголя опубликован на муниципальном портале.

Площадь застройки составит 1,6 тыс. квадратных метров. Строительством дома будет заниматься ООО «Специализированный застройщик «ЗАО СМС Развитие».

В многоэтажке будет 471 квартир. Среди них – 39 трехкомнатных, 106 двухкомнатных, 150 однокомнатных.

Также по проекту предусмотрена подземная парковка для автомобилей. Всего там смогут стоять 106 машин.

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Напомним, что ранее налоговая подала на банкротство компании ООО «Дискус-строй» из-за долгов 27,8 млн рублей. 

#Эмилия Губарева#Дом#Строительство#Мэрия#Город#Новосибирск
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