Новосибирец ударил омского полицейского на вокзале – теперь его будут судить

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Инцидент произошел в декабре 2022 года в Омске. Мужчина из Новосибирской области был на вокзале станции «Омск-Пассажирский».
Сибиряк находился в нетрезвом виде. Угомонить пассажира пришлось полиции – двое полицейских прибыли и задержали мужчину.
Он оказывал сопротивление и даже ударил полицейского кулаком по лицу. Мужчину обвинили в публичном оскорблении сотрудника правоохранительных органов, а также в угрозе применения насилия в сторону сотрудников полиции. Уголовное дело рассмотрит омский суд.
Напомним, что за похищение 18-летней родственницы в Новосибирске, целая семья пойдет под суд. Они силой добивались от девушки отказа от квартиры.