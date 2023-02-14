Новосибирец ударил омского полицейского на вокзале – теперь его будут судить

Он оказывал сопротивление и даже ударил полицейского кулаком по лицу. Мужчину обвинили в публичном оскорблении сотрудника правоохранительных органов, а также в угрозе применения насилия в сторону сотрудников полиции. Уголовное дело рассмотрит омский суд.