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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Новосибирец ударил омского полицейского на вокзале – теперь его будут судить

14 февраля 2023, 06:55
Фото: 1MI
Мужчина был пьян

В Омске будут судить новосибирца за оскорбление и нападение на полицейских на вокзале

В Омске пройдет суд над жителем Барабинска Новосибирской области, который оскорбил и ударил полицейского на вокзале, подробности сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в декабре 2022 года в Омске. Мужчина из Новосибирской области был на вокзале станции «Омск-Пассажирский».

Сибиряк находился в нетрезвом виде. Угомонить пассажира пришлось полиции – двое полицейских прибыли и задержали мужчину.

Он оказывал сопротивление и даже ударил полицейского кулаком по лицу. Мужчину обвинили в публичном оскорблении сотрудника правоохранительных органов, а также в угрозе применения насилия в сторону сотрудников полиции. Уголовное дело рассмотрит омский суд.

Затолкали в авто и увезли. В Новосибирске семья похитила сибирячку ради квартиры
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Напомним, что за похищение 18-летней родственницы в Новосибирске, целая семья пойдет под суд. Они силой добивались от девушки отказа от квартиры. 

#Эмилия Губарева#Омск#Вокзал#Пьяные#Полиция#Избиение#Криминал#Общество#Транспорт#Новосибирская область
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