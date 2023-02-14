Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Мать девушки, которая выступала главарем «банды» разработала план по похищению дочки, чтобы та отказалась от доли в квартире в Самаре. К реализации задуманного женщина подключила четырех родственников и друга семьи.
В 2021 году первая попытка похищения 18-летней девушки в Новосибирске провалилась. Тогда весной 2022 года к банде присоединились бабушка и знакомый семьи. Они выследили девушку, избили, затолкали в машину и увезли в Самару.
Родственники пару дней удерживали сибирячку и требовали передать им долю. Сама квартира стоит около 1,5 млн рублей. В один момент девушка смогла выбраться через окно и сбежала в Новосибирск.
Пострадавшая обратилась к правоохранителям. Все фигуранты дела под стражей. Вскоре они предстанут перед судом.
Напомним, что за смерть школьницы в Новосибирске будут судить учителя физкультуры, который не уследил за ребенком в бассейне.