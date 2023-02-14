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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

Затолкали в авто и увезли. В Новосибирске семья похитила сибирячку ради квартиры

14 февраля 2023, 05:53
Фото: 1MI
Родственники избили девушку на парковке и увезли в Самару

В Новосибирске семью 18-летней девушки осудят за похищение ради квартиры

За похищение 18-летней родственницы в Новосибирске, целая семья пойдет под суд. Они силой добивались от девушки отказа от квартиры, подробности рассказали в СУ СК по НСО.

Мать девушки, которая выступала главарем «банды» разработала план по похищению дочки, чтобы та отказалась от доли в квартире в Самаре. К реализации задуманного женщина подключила четырех родственников и друга семьи.

Избивали, чтобы отказалась от квартиры: семья в Новосибирске похитила родственницу
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В 2021 году первая попытка похищения 18-летней девушки в Новосибирске провалилась. Тогда весной 2022 года к банде присоединились бабушка и знакомый семьи. Они выследили девушку, избили, затолкали в машину и увезли в Самару.

Родственники пару дней удерживали сибирячку и требовали передать им долю. Сама квартира стоит около 1,5 млн рублей. В один момент девушка смогла выбраться через окно и сбежала в Новосибирск.

Пострадавшая обратилась к правоохранителям. Все фигуранты дела под стражей. Вскоре они предстанут перед судом.

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Напомним, что за смерть школьницы в Новосибирске будут судить учителя физкультуры, который не уследил за ребенком в бассейне. 

#Эмилия Губарева#Похищение#Автомобиль#Избиение#Криминал#Происшествия#Город#Общество#Новосибирск
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