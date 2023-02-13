Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:47
По данным следствия, 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры 8-летняя девочка задохнулась в бассейне. Учитель физ-ры не обеспечил безопасность проводимого занятия по плаванию в образовательном учреждении. Он нарушил нормы единовременной загрузки бассейна, а также не обеспечил детей спасательным инвентарем.
Погибшая девочка не умела плавать. Она захлебнулась в бассейне и погрузилась на дно. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, но она скончалась.
Против учителя возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, ранее 13-летняя школьница упала с балкона 8-го этажа. Подросток выжила, но получила тяжелые травмы.