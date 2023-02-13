По данным следствия, 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры 8-летняя девочка задохнулась в бассейне. Учитель физ-ры не обеспечил безопасность проводимого занятия по плаванию в образовательном учреждении. Он нарушил нормы единовременной загрузки бассейна, а также не обеспечил детей спасательным инвентарем.