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Published Сегодня, 06:40

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Учителя физкультуры будут судить за утонувшую второклассницу в Новосибирске

13 февраля 2023, 06:40
Фото: 1MI
Ученица умерла в бассейне
Школьница захлебнулась в бассейне во время занятия по плаванию. В больнице она скончалась. В смерти ребенка обвинили учителя, подробности рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

По данным следствия, 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры 8-летняя девочка задохнулась в бассейне. Учитель физ-ры не обеспечил безопасность проводимого занятия по плаванию в образовательном учреждении. Он нарушил нормы единовременной загрузки бассейна, а также не обеспечил детей спасательным инвентарем.

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Погибшая девочка не умела плавать. Она захлебнулась в бассейне и погрузилась на дно. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, но она скончалась.

Против учителя возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Напомним, ранее 13-летняя школьница упала с балкона 8-го этажа. Подросток выжила, но получила тяжелые травмы. 

#Новосибирск#Происшествия#Криминал#Бизнес#Дети#Погиб#Суд#Учитель#Второклассница утонула в бассейне#Эмилия Губарева
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