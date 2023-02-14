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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Под Новосибирском дачи затопило нечистотами – Бастрыкин требует отчета

14 февраля 2023, 13:17
Фото: 1MI
Дачи затопило грязной водой

Бастрыкин потребовал доклад проверки затопления нечистотами дач под Новосибирском

Глава СК России поручил доложить о ходе и результатах проверки по информации о затоплении канализационными стоками дачных участков в Новосибирской области.

В садовом обществе «Энергетик» в Новосибирской области местные жители ранее жаловались на затопление канализационными стоками дач.

В овраг вблизи жилых домов сливается вода с неприятным запахом из трубы неизвестного происхождения. Затем вода разливается по участкам и попадает в реку Тулку.

По данному факту СК по региону проводит проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и об итогах процессуальной проверки, которую контролирует центральный аппарат ведомства.

В Новосибирске затопило нечистотами подвал жилого дома
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#Эмилия Губарева#Дачи#Бастрыкин#Город#Экология#Новосибирская область
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