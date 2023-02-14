Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В садовом обществе «Энергетик» в Новосибирской области местные жители ранее жаловались на затопление канализационными стоками дач.
В овраг вблизи жилых домов сливается вода с неприятным запахом из трубы неизвестного происхождения. Затем вода разливается по участкам и попадает в реку Тулку.
По данному факту СК по региону проводит проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и об итогах процессуальной проверки, которую контролирует центральный аппарат ведомства.