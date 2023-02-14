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Published Сегодня, 02:48

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Updated Сегодня, 02:50

Под Новосибирском похоронили 25-летнего участника СВО Ивана Трубицына

14 февраля 2023, 02:48
Фото: 1MI
В Новосибирской области простились с военным Иваном Трубицыным
Новосибирцы простились с военным из Убинского района Иваном Трубицыным. Он погиб в зоне СВО 2 февраля 2023 года на 26 году жизни.

Похоронная церемония состоялась 11 февраля на малой родине солдата – в селе Круглоозёрное. Иван вырос в многодетной семье, отучился в местной школе до 9 класса и поступил в колледж, а по окончании ушел в армию.

Отслужил сибиряк в мотострелковых войсках. Потом вернулся в Новосибирск, где работал долгое время мастером топливного оборудования в Горводоканале пока не уехал на СВО в конце 2022 года.

Иван Трубицын нес службу в рядах стрелков в районе города Кременная ЛНР. Во время выполнения боевой задачи 2 февраля он погиб.

В последний путь военнослужащего проводили власти Убинского района, его земляки, родственники и друзья. Церемонию сопровождал аккомпанемент военного оркестра.

#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Новосибирск#Новосибирская область
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