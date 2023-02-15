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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Баннеры с призывом к коллективной молитве за воинов появились в Бердске

15 февраля 2023, 12:49
Фото: atas.info
За наших воинов, за город, за Россию, за президента!

Рекламный баннер о ежедневной молитве о воинах повесили в Бердске

В Бердске на остановке Березовая был замечен баннер с призывом к ежедневным молитвам о воинах, городе, России и президенте.

Социальная реклама может быть разной - чтобы в очередной раз в этом убедиться, достаточно посмотреть на баннер с призывов обратиться к Богу в ежедневной домашней молитве. На баннере изображен Бердский Кафедральный Собор Преображения Господня.

Существуют утвержденные тексты молитв о воинах, идущих в бой, а также о раненых или пленных. Молитвы были утверждены на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, они предназначены для домашних чтений.

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#Участник СВО#Молитва#Храмы#Новосибирская область#Бердск
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