Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Социальная реклама может быть разной - чтобы в очередной раз в этом убедиться, достаточно посмотреть на баннер с призывов обратиться к Богу в ежедневной домашней молитве. На баннере изображен Бердский Кафедральный Собор Преображения Господня.
Существуют утвержденные тексты молитв о воинах, идущих в бой, а также о раненых или пленных. Молитвы были утверждены на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, они предназначены для домашних чтений.
Недавно стало известно, что в храмах Новосибирска не венчали в день всех влюбленных 14 февраля.