Вступивший в ЧВК «Вагнер» из тюрьмы новосибирец погиб в бою за 2 года до освобождения

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Боец Петр Клименко вырос в Чистоозерном районе. Он имел судимость и отбывал наказание в колонии. Прямиком оттуда он попал в ряды «Вагнера» и уехал в зону СВО.
Как пишет Ngs.ru, с военным простились в конце января 2023 года в Новосибирске. На траурной церемонии родные обмолвились, что Петру оставалось два года до освобождения из тюрьмы.
Напомним, ранее в Чулымском районе региона проводили в последний путь военного из ЧВК «Вагнер» Максима Приголовкиного, который ранее был судим за наркотики.