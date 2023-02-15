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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:47

Вступивший в ЧВК «Вагнер» из тюрьмы новосибирец погиб в бою за 2 года до освобождения

15 февраля 2023, 08:44
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб новосибирец из ЧВК «Вагнер»
Заключенный из Новосибирской области вступил в ЧВК «Вагнер» и погиб на СВО. Его должны были освободить из колонии через два года.

Боец Петр Клименко вырос в Чистоозерном районе. Он имел судимость и отбывал наказание в колонии. Прямиком оттуда он попал в ряды «Вагнера» и уехал в зону СВО.

Как пишет Ngs.ru, с военным простились в конце января 2023 года в Новосибирске. На траурной церемонии родные обмолвились, что Петру оставалось два года до освобождения из тюрьмы.

Напомним, ранее в Чулымском районе региона проводили в последний путь военного из ЧВК «Вагнер» Максима Приголовкиного, который ранее был судим за наркотики.

Судимый за наркотики боец ЧВК «Вагнер» погиб на СВО – он родом из Чулыма
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#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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