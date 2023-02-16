Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Updated Сегодня, 01:34
Иван и Анастасия заключили брак в 2021 году. У женщины был сын. Отчим систематически избивал ребенка и его мать. В 2022 году мужчина задушил своего пасынка, передает ОТС. Мальчику было 10 лет.
Суд начал рассматривать дело сибиряка 15 февраля. Женщину признали потерпевшей по делу, однако позже она отказалась от своих показаний, назвав их ложными.
Когда конвой вел подсудимого по коридору, он сказал слова любви своей жене. Та ответила ему взаимностью: «Я тебя тоже люблю, зай».
Напомним, что ранее отчима приговорили к пожизненному сроку в тюрьме за убийство 7-летнего пасынка. Мать отправили на 14 лет в колонию.