atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:32

Published Сегодня, 01:32

Modified Сегодня, 01:34

Updated Сегодня, 01:34

На суде в Новосибирске мать призналась предполагаемому убийце своего сына в любви

16 февраля 2023, 01:32
Фото: 1MI
Убийство произошло в прошлом году
В Новосибирском суде начали рассматривать дело мужчины, который обвиняется в убийстве десятилетнего пасынка.

Иван и Анастасия заключили брак в 2021 году. У женщины был сын. Отчим систематически избивал ребенка и его мать. В 2022 году мужчина задушил своего пасынка, передает ОТС. Мальчику было 10 лет.

Суд начал рассматривать дело сибиряка 15 февраля. Женщину признали потерпевшей по делу, однако позже она отказалась от своих показаний, назвав их ложными.

Когда конвой вел подсудимого по коридору, он сказал слова любви своей жене. Та ответила ему взаимностью: «Я тебя тоже люблю, зай».

Отчим сел пожизненно за убийство пасынка в Новосибирске – матери дали 14 лет
Узнать подробнее

Напомним, что ранее отчима приговорили к пожизненному сроку в тюрьме за убийство 7-летнего пасынка. Мать отправили на 14 лет в колонию. 

#Дети#Суд#Общество#Криминал#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск
Сегодня, 01:57
«Это не поэзия»: поэты Новосибирска о стишке, за который мать дала сыну пощечину
Вчера, 13:11
В Новосибирске начали судить вице-мэра Артема Скатова за клевету
Вчера, 01:26
«Сломала психику» или «правильно поступила» — о матери, избившей сына за мемы
Вчера, 12:01
В Новосибирске найдены камеры ГИБДД, штрафующие за непристегнутый ремень
Сегодня, 02:19
Телеведущий Соловьев отметил работу отряда "Ермак" из Новосибирска в зоне СВО
Вчера, 03:16