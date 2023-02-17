Телеведущая Елена Малышева попала на камеры в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Как рассказали в соцсетях Национального медицинского исследовательского центра 17 февраля, телеведущая проводит на ногах многочасовые операции, поскольку предпочитает лично присутствовать на съемках.
Бригаде телевизионщиков предоставили в распоряжение 19 операционных клиники, провели экскурсию в музей и познакомили с докторами.
Из уникальных операций, которые могут попасть в эфир, – открытая операция на легочных артериях, операции на сердце через мини-доступ, лечение аритмий и другие.
Эфир программы из Новосибирска ждем в начале апреля.
Хирурги Центра ранее провели уникальное оперативное вмешательство – у подростка вырезали опухоль в мозге размером с грецкий орех. Врачи центра регулярно сообщают об уникальных операциях. Здесь работают нейрохирурги, хирурги-онкологи и другие специалисты.