Телеведущая Елена Малышева попала на камеры в Новосибирске

В Новосибирске врачи центра Мешалкина стали героями выпуска программы Елены Малышевой

Автор и ведущая программы о здоровье на Первом канале Елена Малышева приехала в Новосибирск для съемок в Центре Мешалкина. В течение дня на съемках программы «Жить здорово!» она пообщалась с врачами, пациентами и посетила несколько операций.