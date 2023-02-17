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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Телеведущая Елена Малышева попала на камеры в Новосибирске

17 февраля 2023, 08:24
Фото: Национальный медицинский исследовательский центра им. Мешалкина
Телеведущая Елена Малышева приехала в Новосибирск

В Новосибирске врачи центра Мешалкина стали героями выпуска программы Елены Малышевой

Автор и ведущая программы о здоровье на Первом канале Елена Малышева приехала в Новосибирск для съемок в Центре Мешалкина. В течение дня на съемках программы «Жить здорово!» она пообщалась с врачами, пациентами и посетила несколько операций.

Как рассказали в соцсетях Национального медицинского исследовательского центра 17 февраля, телеведущая проводит на ногах многочасовые операции, поскольку предпочитает лично присутствовать на съемках.

Бригаде телевизионщиков предоставили в распоряжение 19 операционных клиники, провели экскурсию в музей и познакомили с докторами.

Елена Малышева на операции
Фото: Из уникальных операций, которые могут попасть в эфир, – открытая операция на легочных артериях, операции на сердце через мини-доступ, лечение аритмий и другие. Эфир программы из Новосибирска ждем в начале апреля.

Из уникальных операций, которые могут попасть в эфир, – открытая операция на легочных артериях, операции на сердце через мини-доступ, лечение аритмий и другие.

Эфир программы из Новосибирска ждем в начале апреля.

Хирурги из Центра Мешалкина провели уникальную операцию двухлетней девочке
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Хирурги Центра ранее провели уникальное оперативное вмешательство – у подростка вырезали опухоль в мозге размером с грецкий орех. Врачи центра регулярно сообщают об уникальных операциях. Здесь работают нейрохирурги, хирурги-онкологи и другие специалисты.

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#Дмитрий Зайцев#Телевидение#Медицина#Культура#Здоровье#Новосибирская область#Елена Малышева
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