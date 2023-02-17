Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до +2 °C

По данным сервиса «Яндекс. Погода», с 21 февраля в регион придет настоящее потепление до +2 °C. Столбики термометров покажут +1…+2 °C днем и -1…-3 °C ночью. Дни будут пасмурными. В период с 17 по 20 февраля температура воздуха прогреется до -12…-2 °C днем и -15…-8 °C ночью.