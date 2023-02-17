Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до +2 °C

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
По данным сервиса «Яндекс. Погода», с 21 февраля в регион придет настоящее потепление до +2 °C. Столбики термометров покажут +1…+2 °C днем и -1…-3 °C ночью. Дни будут пасмурными. В период с 17 по 20 февраля температура воздуха прогреется до -12…-2 °C днем и -15…-8 °C ночью.
Сайт world-weather дает похожий прогноз погоды в Новосибирске. С 17 февраля температура начнет повышаться с -17 до – 7 °C. С 22 февраля потеплеет до +2 °C днем и -2 °C ночью.
Данные сайта gismeteo не обещают плюсовую температуру, но отметка приблизится к нулю. Так, с 17 по 20 февраля будет -12…-6 °C днем и -23…-12 °C ночью. С 21 февраля потеплеет до -2…-1 °C днем и -10…-5 °C ночью.
Напомним, что морозы держались в регионе всю неделю. В связи с чем до 17 февраля введен режим «черного неба». В городе смог и запах гари.