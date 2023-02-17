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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Весна опять пришла: в Новосибирске потеплеет до +2 °C

17 февраля 2023, 03:06
Фото: 1MI
Потеплеет в середине недели

В Новосибирске ожидается весенняя погода на следующей неделе

Синоптики обещают потепление до +2 °C в Новосибирской области. Тепло будет даже ночами, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», с 21 февраля в регион придет настоящее потепление до +2 °C. Столбики термометров покажут +1…+2 °C днем и -1…-3 °C ночью. Дни будут пасмурными. В период с 17 по 20 февраля температура воздуха прогреется до -12…-2 °C днем и -15…-8 °C ночью.

Сайт world-weather дает похожий прогноз погоды в Новосибирске. С 17 февраля температура начнет повышаться с -17 до – 7 °C. С 22 февраля потеплеет до +2 °C днем и -2 °C ночью.

Данные сайта gismeteo не обещают плюсовую температуру, но отметка приблизится к нулю. Так, с 17 по 20 февраля будет -12…-6 °C днем и -23…-12 °C ночью. С 21 февраля потеплеет до -2…-1 °C днем и -10…-5 °C ночью.

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Напомним, что морозы держались в регионе всю неделю. В связи с чем до 17 февраля введен режим «черного неба». В городе смог и запах гари.

#Эмилия Губарева#Погода#Погода на неделю#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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