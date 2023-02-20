Глава племзавода «Ирмень» Олег Бугаков стал депутатом новосибирского Заксобрания

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Депутатский мандат получил Олег Бугаков от партии «Единая Россия» после сложения полномочий по собственному Александром Терепой.
С 2005 по 2020 годы депутатом Заксобрания был отец Олега Бугакова, легендарный директор племзавода «Ирмень», Герой Социалистического Труда Юрий Бугаков. Он скончался в 2021 году.
После ухода из жизни отца, Олег Бугаков стал председателем «Ирмени».
Напомним, что ранее депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за отмену выборов мэров.