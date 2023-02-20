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Глава племзавода «Ирмень» Олег Бугаков стал депутатом новосибирского Заксобрания

20 февраля 2023, 06:10
Фото: atas.info
Олег Бугаков занял место Александра Терепы
Олег Бугаков, председатель ЗАО «Племзавод "Ирмень"» стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, о чем стало известно на сессии парламента региону 20 февраля.

Депутатский мандат получил Олег Бугаков от партии «Единая Россия» после сложения полномочий по собственному Александром Терепой.

С 2005 по 2020 годы депутатом Заксобрания был отец Олега Бугакова, легендарный директор племзавода «Ирмень», Герой Социалистического Труда Юрий Бугаков. Он скончался в 2021 году.

После ухода из жизни отца, Олег Бугаков стал председателем «Ирмени».  

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Напомним, что ранее депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за отмену выборов мэров.

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#Заксобрание#Депутат Заксобрания#Политика#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Эмилия Губарева
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