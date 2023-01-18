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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Строительный комитет Заксобрания обезглавили: Александр Терепа складывает полномочия

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
В Заксобрании Новосибирской области грядет перестановка
Из Заксобрания Новосибирской области уходит глава комитета по строительству и ЖКХ Александр Терепа, сообщает издание "Континент Сибирь".

«Основная причина — исполнение моих полномочий на посту главы новой структуры — новосибирского отделения Социального фонда РФ. На пенсионный Фонд и Фонд социального страхования в этом году возложены дополнительные нагрузки по выплатам и доплатам различным социальным категориям населения, это подразумевает значительное расширения круга моих должностных обязанностей», — рассказал о причинах ухода с занимаемой должности журналистам “Континента” Александр Терепа. 

Напомним, что депутат ранее занимал должность мэра Бердска и был управляющим отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. 

По информации издания, вакантное место главы комитета Заксобрания НСО должен занять Олег Подойма. В данный момент депутат шефствует над комитетом по госполитике, однако на последнем заседании парламентарий поднял вопрос о собственной отставке. 

Главой комитета госполитики Заксобрания Подойма выдвинул своего заместителя - Игоря Умербаева. 

Ранее помощника депутата Заксобрания Новосибирской области обвинили в совращении школьников. Громкое дело суд рассматривает в закрытом режиме.

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#Новосибирск#Заксобрание#Строительный комитет#Отставка#Александр Терепа#Политика
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