Строительный комитет Заксобрания обезглавили: Александр Терепа складывает полномочия

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
«Основная причина — исполнение моих полномочий на посту главы новой структуры — новосибирского отделения Социального фонда РФ. На пенсионный Фонд и Фонд социального страхования в этом году возложены дополнительные нагрузки по выплатам и доплатам различным социальным категориям населения, это подразумевает значительное расширения круга моих должностных обязанностей», — рассказал о причинах ухода с занимаемой должности журналистам “Континента” Александр Терепа.
Напомним, что депутат ранее занимал должность мэра Бердска и был управляющим отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.
По информации издания, вакантное место главы комитета Заксобрания НСО должен занять Олег Подойма. В данный момент депутат шефствует над комитетом по госполитике, однако на последнем заседании парламентарий поднял вопрос о собственной отставке.
Главой комитета госполитики Заксобрания Подойма выдвинул своего заместителя - Игоря Умербаева.
Ранее помощника депутата Заксобрания Новосибирской области обвинили в совращении школьников. Громкое дело суд рассматривает в закрытом режиме.