Строительный комитет Заксобрания обезглавили: Александр Терепа складывает полномочия

«Основная причина — исполнение моих полномочий на посту главы новой структуры — новосибирского отделения Социального фонда РФ. На пенсионный Фонд и Фонд социального страхования в этом году возложены дополнительные нагрузки по выплатам и доплатам различным социальным категориям населения, это подразумевает значительное расширения круга моих должностных обязанностей», — рассказал о причинах ухода с занимаемой должности журналистам “Континента” Александр Терепа.