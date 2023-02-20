Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 02:56
Updated Сегодня, 02:56
Четверг, 23 февраля в России – это День защитника отечества. В праздничный день будет официальный выходной.
Также выходным станет и 24 февраля. Связано это с тем, что на эту дату перенесли один выходной с новогодних праздников, а именно 1 января.
Для тех, кто работает пять дней в неделю, ждут длинные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Также на 1 час сократится рабочий день 22 февраля.
Следующие выходные среди недели выпадут на 8 марта. Это будет среда, но длинных выходных не ожидается.
Напомним, что всю эту неделю в Новосибирске отмечают Масленицу. Народные гуляния в 2023 году - широкие.