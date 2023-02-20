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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Много выходных. Самая короткая рабочая неделя в феврале началась в Новосибирске

20 февраля 2023, 02:54
Фото: 1MI
Рабочими днями будут понедельник, вторник и среда

Короткая рабочая неделя из трех дней началась в Новосибирской области

В Новосибирской области текущая неделя будет самой короткой, а связано это с февральскими праздниками.

Четверг, 23 февраля в России – это День защитника отечества. В праздничный день будет официальный выходной.

Также выходным станет и 24 февраля. Связано это с тем, что на эту дату перенесли один выходной с новогодних праздников, а именно 1 января.

Для тех, кто работает пять дней в неделю, ждут длинные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Также на 1 час сократится рабочий день 22 февраля.

Следующие выходные среди недели выпадут на 8 марта. Это будет среда, но длинных выходных не ожидается.

Напомним, что всю эту неделю в Новосибирске отмечают Масленицу. Народные гуляния в 2023 году - широкие. 

Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля
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#Эмилия Губарева#Выходные#Праздник#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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