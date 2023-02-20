Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
По словам очевидцев, произошло все на улице Коминтерна. Ассенизаторская машина слила отходы у дороги.
Неприятный запах распространялся по всей улице. На ассенизаторской машине был госномер Р 431 КА 54.
По неподтвержденным данным, со слов комментаторов, автомобиль принадлежит МУП «Горводоканал». Официальных комментариев пока не поступило.
В комментариях новосибирцы с юмором отреагировали на произошедшее. Кто-то сказал, что там устраняли протечку воды, а эта машина выкачивала воду:
«Там и следующий на подходе»;
«Там устраняют протечку воды на дорогу, этот автомобиль выкачивает воду из колодца с чистой водой и сливает в ливневку»;
«Да успокойтесь вы, жидкий асфалт кладуд»;
«Это машина горводоканала,там на двери чикуха,сто пудов воду с аварии качают,а не стоки»;
«Автору штраф за клевету надо. Видно, что бочка пустая. Недавно слил, а кран зимой оставляют открытым, что бы не замёрз. Пока буксовал маленько налилось де***а».
Орфография авторов комментариев сохранена*
Напомним, что ранее в садовом обществе «Энергетик» в Новосибирской области местные жители жаловались на затопление канализационными стоками дач.