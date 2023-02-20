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«Жидкий асфальт кладут»: в Новосибирске ассенизатор слил отходы у домов на Коминтерна

20 февраля 2023, 01:27
Фото: АСТ-54
Машина слила нечистоты вблизи жилых домов
В Дзержинском районе Новосибирска ассенизатор слил отходы напротив жилых домов, о чем говорится в ВК-группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, произошло все на улице Коминтерна. Ассенизаторская машина слила отходы у дороги.

Неприятный запах распространялся по всей улице. На ассенизаторской машине был госномер Р 431 КА 54.

По неподтвержденным данным, со слов комментаторов, автомобиль принадлежит МУП «Горводоканал». Официальных комментариев пока не поступило.

В комментариях новосибирцы с юмором отреагировали на произошедшее. Кто-то сказал, что там устраняли протечку воды, а эта машина выкачивала воду:

«Там и следующий на подходе»;
«Там устраняют протечку воды на дорогу, этот автомобиль выкачивает воду из колодца с чистой водой и сливает в ливневку»;
«Да успокойтесь вы, жидкий асфалт кладуд»;
«Это машина горводоканала,там на двери чикуха,сто пудов воду с аварии качают,а не стоки»;
«Автору штраф за клевету надо. Видно, что бочка пустая. Недавно слил, а кран зимой оставляют открытым, что бы не замёрз. Пока буксовал маленько налилось де***а».

 

Орфография авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Автомобиль#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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