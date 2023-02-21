Потепление до +2 °C ожидается в Новосибирской области – о чем предупреждает МЧС

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Столбики термометра в четверг, 23 февраля покажут плюсовую температуру. По данным «Яндекс. Погоды», тепло будет и в пятницу, 24 февраля. Ночная температура воздуха в пределах -2…0 °C. С субботы похолодает до -6…-9 днем и -4…-11 ночью.
В МЧС уточнили, что с 1 марта выезд на лед на любом средстве передвижения, включая снегоходы, будет запрещен.
«Из-за потепления начнется изменение структуры льда, что представляет опасность провалиться в воду при выезде, а в отдельных местах, особенно в заберегах, и в выходе на лед», — сообщают в ГУ МЧС по НСО.
В результате перепадов температуры, на крышах домов и других зданий может образоваться наледь, которая в любой момент рухнет на землю. Руководителей всех учреждений, собственников призвали очистить снег с крыш.
Напомним, что ранее 82 сибиряка получили травмы в результате падения на гололеде.