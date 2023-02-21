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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Потепление до +2 °C ожидается в Новосибирской области – о чем предупреждает МЧС

21 февраля 2023, 05:15
Фото: Артем Шершнев / atas.info
На дорогах образуется гололед

МЧС выпустило предупреждение из-за потепления в Новосибирской области

Температурные качели ожидаются в ближайшее время в Новосибирской области. МЧС региона предупреждает об опасности.

Столбики термометра в четверг, 23 февраля покажут плюсовую температуру. По данным «Яндекс. Погоды», тепло будет и в пятницу, 24 февраля. Ночная температура воздуха в пределах -2…0 °C. С субботы похолодает до -6…-9 днем и -4…-11 ночью.

В МЧС уточнили, что с 1 марта выезд на лед на любом средстве передвижения, включая снегоходы, будет запрещен.

«Из-за потепления начнется изменение структуры льда, что представляет опасность провалиться в воду при выезде, а в отдельных местах, особенно в заберегах, и в выходе на лед», — сообщают в ГУ МЧС по НСО.

В результате перепадов температуры, на крышах домов и других зданий может образоваться наледь, которая в любой момент рухнет на землю. Руководителей всех учреждений, собственников призвали очистить снег с крыш.

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Напомним, что ранее 82 сибиряка получили травмы в результате падения на гололеде. 

#Эмилия Губарева#Погода#Тепло#Снег#Город#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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