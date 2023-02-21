Президент Путин предложил поднять МРОТ еще на 10%

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Путин сделал послание Федеральному собранию, где один из блоков был посвящен социально-экономическому развитию страны.
Президент анонсировал дополнительное повышение МРОТ на 10%. Таким образом индексация этого показателя суммарно составит 18,5%. Для президента было важно подчеркнуть, что это выше инфляции. Прогноз Центробанка по инфляции на текущий год составляет 5-7%.
Политика индексации будет продолжена. С учетом очередного повышения в начале 2024 года сумма составит 19 242 рублей. В Новосибирской области за счет районного коэффициента, который составляет 1,25 МРОТ должен подрасти 24 052 рублей.
Напомним, что последнее повышение МРОТ было 1 января 2023 года до 16 242 рублей. В новосибирской области — до 20 302 рублей. Зависящие от МРОТа пособия также выросли. Это больничные, командировочные, выплаты по уходу за ребенком и декретные выплаты.