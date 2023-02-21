Президент Путин предложил поднять МРОТ еще на 10%

Напомним, что последнее повышение МРОТ было 1 января 2023 года до 16 242 рублей. В новосибирской области — до 20 302 рублей. Зависящие от МРОТа пособия также выросли. Это больничные, командировочные, выплаты по уходу за ребенком и декретные выплаты.