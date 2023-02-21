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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Президент Путин предложил поднять МРОТ еще на 10%

21 февраля 2023, 11:15
Фото: Максим Блинов, РИА «Новости»
Президент Владимир Путин, послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить минимальный размер оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года.

Путин сделал послание Федеральному собранию, где один из блоков был посвящен социально-экономическому развитию страны.

Президент анонсировал дополнительное повышение МРОТ на 10%. Таким образом индексация этого показателя суммарно составит 18,5%. Для президента было важно подчеркнуть, что это выше инфляции. Прогноз Центробанка по инфляции на текущий год составляет 5-7%.

Политика индексации будет продолжена. С учетом очередного повышения в начале 2024 года сумма составит 19 242 рублей. В Новосибирской области за счет районного коэффициента, который составляет 1,25 МРОТ должен подрасти 24 052 рублей.

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Напомним, что последнее повышение МРОТ было 1 января 2023 года до 16 242 рублей. В новосибирской области — до 20 302 рублей. Зависящие от МРОТа пособия также выросли. Это больничные, командировочные, выплаты по уходу за ребенком и декретные выплаты.

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#Дмитрий Зайцев#Путин#МРОТ#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Политика#Выплаты
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