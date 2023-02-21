Школьникам Новосибирской области выдадут карту туриста на путешествия в 2023 году

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:41
Министр экономического развития региона Лев Решетников на пресс-конференции 21 февраля сообщил, что новосибирские школьники смогут получить бесплатные путешествия по Новосибирской области.
Сертификат получат около 3 000 учеников 5-9 классов. Номинал карты - 8 000 рублей. Эти средства дети смогут обменять у туроператора из реестра исполнителей на путешествие.
Программа реализуются в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сертификат представлен в виде карты туриста на 2023 год.
Напомним, что молодежь от 14 до 22 лет пользуется «Пушкинской картой», посещая театры, выставки и кино.