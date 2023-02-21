В Новосибирске пройдут облавы в магазинах, где продают вейпы детям

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
С таким предложением выступила детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко. По ее словам, все формальные процедуры для начала подобных рейдов соблюдены.
«Подключила к решению проблемы все профильные ведомства. Подготовлен запрос в региональное министерство промышленности, чтобы проанализировать, как вейпы попадают к детям», — написала Болтенко в телеграм-канале.
Поводом для подобных проверок для нее стала неутешительная статистика о курении среди подростков. Вейпы, испарители, «айкосы» и другие смеси она называет огромной проблемой для здоровья детей за счет дешевизны и доступности.
«Необходимо продолжить просвещение родителей и детей против подобных видов зависимости», — заключила омбудсмен.