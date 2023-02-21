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Published Сегодня, 08:59

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В Новосибирске пройдут облавы в магазинах, где продают вейпы детям

21 февраля 2023, 08:59
Фото: sznso.ru
Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области
В Новосибирской области инициируют проведение рейдов по магазинам с вейпами — чтобы остановить их незаконную продажу детям. Об этом заявила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.

С таким предложением выступила детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко. По ее словам, все формальные процедуры для начала подобных рейдов соблюдены.

«Подключила к решению проблемы все профильные ведомства. Подготовлен запрос в региональное министерство промышленности, чтобы проанализировать, как вейпы попадают к детям», — написала Болтенко в телеграм-канале.
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Поводом для подобных проверок для нее стала неутешительная статистика о курении среди подростков. Вейпы, испарители, «айкосы» и другие смеси она называет огромной проблемой для здоровья детей за счет дешевизны и доступности.

«Необходимо продолжить просвещение родителей и детей против подобных видов зависимости», — заключила омбудсмен.
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#Дмитрий Зайцев#Дети#Омбудсмен#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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