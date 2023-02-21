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21 февраля 2023 года к Парламенту обратится глава страны Владимир Путин. Проходить мероприятие будет в Гостином дворе. Речь будут транслировать СМИ.
По традиции, трансляцию Обращения ведет Первый канал. Кроме этого Послание будут транслировать и на других федеральных каналах: «Россия 1» и НТВ.
С 12:00 до 13:00 по московскому времени – время речи президента. Зрители могут слушать послание в прямом эфире.
По словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, на повестке дня будут стоять вопросы текущей обстановки в стране, включая экономическую и социальную сферу.
Приглашаются члены Федерального собрания, политические и общественные деятели, представители традиционных конфессий, руководители крупнейших СМИ. Стоит отметить, что в 2023 году иностранные средства массовой информации из недружественных стран, не получили аккредитацию на мероприятие.
В последний раз Владимир Путин выступал с обращением к ФЗ в апреле 2021 года. В прошлом 2022 году послание перенесли после начала спецоперации на Украине.