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Выступление Путина 21 февраля 2023 перед Федеральным Собранием - время трансляции

21 февраля 2023, 01:00
Фото: kremlin.ru
Обращение Путина будут транслировать в прямом эфире
Речь президента Владимира Путина перед Федеральным Собранием: во сколько смотреть в Новосибирске главное обращение 21 февраля 2023 года, рассказываем в материале Atas.info.

Когда Путин выступит перед Федеральным Собранием

21 февраля 2023 года к Парламенту обратится глава страны Владимир Путин. Проходить мероприятие будет в Гостином дворе. Речь будут транслировать СМИ.

Где смотреть трансляцию прямого эфира

По традиции, трансляцию Обращения ведет Первый канал. Кроме этого Послание будут транслировать и на других федеральных каналах: «Россия 1» и НТВ.

Во сколько смотреть выступление Путина

С 12:00 до 13:00 по московскому времени – время речи президента. Зрители могут слушать послание в прямом эфире.

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О чем будет говорить президент перед Федеральным собранием

По словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, на повестке дня будут стоять вопросы текущей обстановки в стране, включая экономическую и социальную сферу.

Кто приглашен на оглашение послания Путина

Приглашаются члены Федерального собрания, политические и общественные деятели, представители традиционных конфессий, руководители крупнейших СМИ. Стоит отметить, что в 2023 году иностранные средства массовой информации из недружественных стран, не получили аккредитацию на мероприятие.

Когда последний раз президент России обращался к Парламенту

В последний раз Владимир Путин выступал с обращением к ФЗ в апреле 2021 года. В прошлом 2022 году послание перенесли после начала спецоперации на Украине.

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