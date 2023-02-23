В Новосибирской области мужчин меньше, чем женщин, они составляют 47% от общей численности населения. По данный Новосибирскстата, средний возраст мужчины составляет 37 лет, он с большей степенью вероятности живет в городе не курит, занимается спортом и следит за своим здоровьем. Женится среднестатистичесий житель региона в возрасте 25-29 лет.