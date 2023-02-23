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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Мужчины составляют 47% жителей НСО: средний образ новосибирца вывели статистики

23 февраля 2023, 09:29
Фото: atas.info
Среднестатистический новосибирец женится после 25 лет

Среди всех жителей Новосибирской области 47% составляют мужчины

Новосибирскстат изучил мужское население Новосибирской области и к 23 февраля описал усредненный образ жителя региона

В Новосибирской области мужчин меньше, чем женщин, они составляют 47% от общей численности населения. По данный Новосибирскстата, средний возраст мужчины составляет 37 лет, он с большей степенью вероятности живет в городе не курит, занимается спортом и следит за своим здоровьем. Женится среднестатистичесий житель региона в возрасте 25-29 лет.

Ранее Новосибирскстат подсчитал, что мужчине свидание обходится почти в 4 раза дороже, чем женщине. А на двоих выйдет чуть больше прожиточного минимума.

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#23 февраля#Мужчины#Статистика#Общество#Новосибирская область
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