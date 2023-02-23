Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Новосибирской области мужчин меньше, чем женщин, они составляют 47% от общей численности населения. По данный Новосибирскстата, средний возраст мужчины составляет 37 лет, он с большей степенью вероятности живет в городе не курит, занимается спортом и следит за своим здоровьем. Женится среднестатистичесий житель региона в возрасте 25-29 лет.
Ранее Новосибирскстат подсчитал, что мужчине свидание обходится почти в 4 раза дороже, чем женщине. А на двоих выйдет чуть больше прожиточного минимума.