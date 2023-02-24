В Новосибирске 24 февраля пошел первый дождь в 2023 году

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Столбики термометра днем показывают +2…+4 ℃. Аномальная оттепель в регионе сохраняется второй день. Ближе к ночи температура воздуха будет нулевой.
На дорогах уже проваливается снег, но позже лужи превратятся в гололед. Об этом свидетельствуют погодные сервисы. Например, по данным «Яндекс. Погоды» с 25 февраля похолодает до -7…-9 ℃ днем и -14…-10 ℃. До среды будет идти небольшой снег.
По данным Gismeteo, 25 февраля похолодает до -3…-8 ℃, а 26 февраля столбики термометров покажут -15…-10 ℃.
Сервис world-weather обещает сегодня потепление до +3..0 ℃, а с 25 февраля -6…-9 ℃. Холоднее станет 26 февраля -16…-11 ℃.