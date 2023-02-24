В Новосибирске 24 февраля пошел первый дождь в 2023 году

На дорогах уже проваливается снег, но позже лужи превратятся в гололед. Об этом свидетельствуют погодные сервисы. Например, по данным «Яндекс. Погоды» с 25 февраля похолодает до -7…-9 ℃ днем и -14…-10 ℃. До среды будет идти небольшой снег.