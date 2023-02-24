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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Новосибирске 24 февраля пошел первый дождь в 2023 году

24 февраля 2023, 10:31
Фото: atas.info
Снег тает
В пятницу, 24 февраля в Новосибирской области начался первый дождь. Синоптики прогнозируют его ближайшие два часа, а затем выпадет снег.

Столбики термометра днем показывают +2…+4 ℃. Аномальная оттепель в регионе сохраняется второй день. Ближе к ночи температура воздуха будет нулевой.

На дорогах уже проваливается снег, но позже лужи превратятся в гололед. Об этом свидетельствуют погодные сервисы. Например, по данным «Яндекс. Погоды» с 25 февраля похолодает до -7…-9 ℃ днем и -14…-10 ℃. До среды будет идти небольшой снег.

По данным Gismeteo, 25 февраля похолодает до -3…-8 ℃, а 26 февраля столбики термометров покажут -15…-10 ℃.

Сервис world-weather обещает сегодня потепление до +3..0 ℃, а с 25 февраля -6…-9 ℃. Холоднее станет 26 февраля -16…-11 ℃.

Потепление до +2 °C ожидается в Новосибирской области – о чем предупреждает МЧС
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#Эмилия Губарева#Погода#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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