В Новосибирске на Титова автомобиль сбил 14-летнюю девочку на переходе

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:51
По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 13:20 24 февраля на улице Титова. Женщина-водитель за рулем автомобиля «Сузуки Вагон» у дома № 236 сбила пешехода.
Пострадавшей оказалась девочка 2009 года рождения. Она переходила дорогу справа налево по ходу движения в зоне регулируемого пешеходного перехода. Стоит отметить, что на момент ДТП светофор не работал.
Школьницу доставили в больницу. Она получила различные травмы, их характер устанавливается.
Напомним, что ранее в ДТП пострадал парень 2009 года рождения. Также в аварии погибли 2 человека.