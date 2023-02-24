atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Новосибирске на Титова автомобиль сбил 14-летнюю девочку на переходе

24 февраля 2023, 07:48
Фото: ГИБДД по НСО
Ребенка госпитализировали
В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток, подробности сообщают в ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 13:20 24 февраля на улице Титова. Женщина-водитель за рулем автомобиля «Сузуки Вагон» у дома № 236 сбила пешехода.

Пострадавшей оказалась девочка 2009 года рождения. Она переходила дорогу справа налево по ходу движения в зоне регулируемого пешеходного перехода. Стоит отметить, что на момент ДТП светофор не работал.

Школьницу доставили в больницу. Она получила различные травмы, их характер устанавливается.

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с бензовозом и легковушкой
Узнать подробнее

Напомним, что ранее в ДТП пострадал парень 2009 года рождения. Также в аварии погибли 2 человека. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Дети#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
Масленица 2023 в Новосибирске: адреса праздников в выходные с 23 по 26 февраля
Вчера, 03:00
Историческое чугунное ограждение заменят на Октябрьском мосту в Новосибирске
Вчера, 05:30
В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву
22 февраля 01:11
Условия проведения хоккейных матчей в новом ЛДС назвали в КХЛ
Сегодня, 02:44
В Новосибирске надстроят на три этажа старый корпус НИИ на Серебренниковской
Вчера, 02:54
Воровские понятия, угрозы: стало известно, как появилась банда ОПГ «Ашановские»
21 февраля 09:16