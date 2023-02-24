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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В Новосибирске упавший снег с крыши помял припаркованные автомобили

24 февраля 2023, 11:42
Фото: АСТ-54
Повредились машины
В центре Новосибирска снег сошел с кровли дома прямо на автомобили, сообщают очевидцы.

Из информации ВК-паблика «АСТ-54» следует, что инцидент произошел в Центральном районе города. Во дворе снег сошел с крыши прямиком на припаркованные машины.

Транспортные средства стояли во дворе на Чаплыгина, 48. Если присмотреться на опубликованные фото, то повреждения получили как минимум два автомобиля.

Причина тому стало резкое потепление в регионе, которое продолжается второй день. Дневная температура поднялась до +4 градусов. Ранее о возможном сходе снега с крыш предупреждали синоптики. Днем также прошел первый дождь, а затем выпал мокрый снег.

В Новосибирске 24 февраля пошел первый дождь в 2023 году
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#Эмилия Губарева#Дом#Снег#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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