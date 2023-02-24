В Новосибирске упавший снег с крыши помял припаркованные автомобили

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Из информации ВК-паблика «АСТ-54» следует, что инцидент произошел в Центральном районе города. Во дворе снег сошел с крыши прямиком на припаркованные машины.
Транспортные средства стояли во дворе на Чаплыгина, 48. Если присмотреться на опубликованные фото, то повреждения получили как минимум два автомобиля.
Причина тому стало резкое потепление в регионе, которое продолжается второй день. Дневная температура поднялась до +4 градусов. Ранее о возможном сходе снега с крыш предупреждали синоптики. Днем также прошел первый дождь, а затем выпал мокрый снег.