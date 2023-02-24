Квартира на 10-м этаже вспыхнула в Новосибирске на Петухова - что известно

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Как рассказала сибирячка Наталья, в 10-этажном доме по улице Петухова произошел пожар 24 февраля.
«Горела квартира на 10 этаже. В соседнем доме живет мой дядя. Жильцы эвакуировались из подъезда. На месте пожарка работает», - поделилась с Atas.info жительница Новосибирска.
Мы связались с пресс-службой ГУ МЧС по региону, но оперативно прокомментировать информацию в ведомстве не смогли. Квартира загорелась в микрорайоне «Матрешкин двор».
Как удалось узнать из соцсетей, пожар произошел в доме № 95/4. Однако официального подтверждения этой информации нет. Напомним, что ранее в Новосибирске загорелся четвертый мост на 106 метровой высоте.