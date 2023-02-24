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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Квартира на 10-м этаже вспыхнула в Новосибирске на Петухова - что известно

24 февраля 2023, 12:12
Фото: АСТ-54
О пострадавших не сообщается

В Новосибирске в доме на Петухова вспыхнула квартира

В Кировском районе Новосибирска произошёл пожар в многоэтажном доме, сообщают Atas.info очевидцы.

Как рассказала сибирячка Наталья, в 10-этажном доме по улице Петухова произошел пожар 24 февраля.

«Горела квартира на 10 этаже. В соседнем доме живет мой дядя. Жильцы эвакуировались из подъезда. На месте пожарка работает», - поделилась с Atas.info жительница Новосибирска.

Мы связались с пресс-службой ГУ МЧС по региону, но оперативно прокомментировать информацию в ведомстве не смогли. Квартира загорелась в микрорайоне «Матрешкин двор».

Как удалось узнать из соцсетей, пожар произошел в доме № 95/4. Однако официального подтверждения этой информации нет. Напомним, что ранее в Новосибирске загорелся четвертый мост на 106 метровой высоте. 

В ГК «ВИС» объяснили, что пожар не отразится на сроках сдачи четвертого моста
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#Эмилия Губарева#Пожар#Дом#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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