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Бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Павлюченко похоронили в Краснозерском районе

25 февраля 2023, 09:40
Фото: 1MI
Бойца похоронили в селе Колыбелька, где он жил до того, как отправился в колонию.

В Новосибирской области прошли похороны погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Павлюченко

Иван Павлюченко уехал в зону СВО из мест лишения свободы, где отбывал срок за избиение знакомого, до этого у него было несколько судимостей за наркотики и кражу.

Иван Павлюченко жил в селе Колыбелька Краснозерского района Новосибирской области. В зону спецоперации он отправился в составе подразделения ЧВК «Вагнер», куда записался, находясь в колонии строгого режима. Договор с компанией Иван подписал, отбывая срок 2 года и 8 месяцев за тяжкие телесные повреждения, нанесенный во время драки. По сообщению ngs.ru 22 февраля Ивана Павлюченко похоронили, у него остались родители. Погибшему было 40 лет.

Погибшего в зоне спецоперации Павла Пашкевича похоронили на Заельцовском кладбище
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В тот же день на Заельцовском кладбище прошло прощание и похороны Павла Пашкевича, погибшего в зоне СВО под Артемовском.

#Ольга Храмушкина#Погиб#Участник СВО#Новосибирская область#Новосибирск
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