Иван Павлюченко жил в селе Колыбелька Краснозерского района Новосибирской области. В зону спецоперации он отправился в составе подразделения ЧВК «Вагнер», куда записался, находясь в колонии строгого режима. Договор с компанией Иван подписал, отбывая срок 2 года и 8 месяцев за тяжкие телесные повреждения, нанесенный во время драки. По сообщению ngs.ru 22 февраля Ивана Павлюченко похоронили, у него остались родители. Погибшему было 40 лет.