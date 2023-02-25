О гибели Павла Шапцева (Пашкевича) 1992 года рождения сообщила в социальной сети Вконтакте его родственница Кристина Пашкевич. Павел погиб 24 февраля на территории ДНР под Артемовском, ему было 30 лет. С погибшим простились накануне Дня защитника отечества, его похоронили 22 февраля на Заельцовском кладбище.