Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
О гибели Павла Шапцева (Пашкевича) 1992 года рождения сообщила в социальной сети Вконтакте его родственница Кристина Пашкевич. Павел погиб 24 февраля на территории ДНР под Артемовском, ему было 30 лет. С погибшим простились накануне Дня защитника отечества, его похоронили 22 февраля на Заельцовском кладбище.
23 февраля неизвестные сняли с флагштоков на могилах погибших вагнеровцев на бердском кладбище флаги "ЧВК-Вагнер".