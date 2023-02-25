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Published Сегодня, 06:24

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Погибшего в зоне спецоперации Павла Пашкевича похоронили на Заельцовском кладбище

25 февраля 2023, 06:24
Фото: Лузина Ольга / 1MI
Родственники погибшего в зоне СВО Павла Пашкевича похоронили его на Заельцовском кладбище

В конце января под Артемовском погиб новосибирец Павел Пашкевич

Военный из Новосибирска Павел Пашкевич погиб 24 января 2023 года в боях под Артемовском.

О гибели Павла Шапцева (Пашкевича) 1992 года рождения сообщила в социальной сети Вконтакте его родственница Кристина Пашкевич. Павел погиб 24 февраля на территории ДНР под Артемовском, ему было 30 лет. С погибшим простились накануне Дня защитника отечества, его похоронили 22 февраля на Заельцовском кладбище. 

Павел Шапцев (Пашкевич) погиб в ДНР под Артемовском
Фото: Группа Вконтакте Новосибирск скорбит
23 февраля с могил похороненных в Бердске военных "ЧВК-Вагнер" пропали флаги
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23 февраля неизвестные сняли с флагштоков на могилах погибших вагнеровцев на бердском кладбище флаги "ЧВК-Вагнер".

#Погиб#Участник СВО#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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