Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Айжаныл Калмурзаева пострадала во время взрыва на Линейной 9 февраля - ее придавило плитой панельного дома. Женщина была доставлена в больницу, после чего ее срочно перенаправили в ННИИТО, где ей провели операцию, которая длилась 4 часа. Врачи не давали прогнозов, будет ли женщина ходить после такой травмы.
Ее сестра Айсулуу рассказала ngs.ru, что в ноге у Айжаныл был обнаружен тромб. После выписки женщину отправили в Бердск, в санаторий. Но во время реабилитации у нее поднялась высокая температура, державшаяся два дня. После приступа Айжаныл доставили в Бердскую городскую больницу, где 24 февраля женщина умерла.
Ее сын, 7-летний Нурик успел выбежать из дома сразу после взрыва. На крики мальчика прибежал сосед, который вытащил его маму из под завалов.