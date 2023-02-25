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В больнице Бердска умерла пострадавшая при взрыве на Линейной мама 7-летнего мальчика

25 февраля 2023, 08:11
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Взрыв на Линейной улице в Новосибирске произошел 9 февраля 2023 года

Женщина, выжившая после взрыва на Линейной, умерла во время реабилитации

Женщина проходила реабилитацию в Бердске, поэтому во время приступа с высокой температурой она была доставлена в Бердскую городскую больницу. 24 февраля 44-летняя Айжаныл Калмурзаева скончалась в больнице.

Айжаныл Калмурзаева пострадала во время взрыва на Линейной 9 февраля - ее придавило плитой панельного дома. Женщина была доставлена в больницу, после чего ее срочно перенаправили в ННИИТО, где ей провели операцию, которая длилась 4 часа. Врачи не давали прогнозов, будет ли женщина ходить после такой травмы.

Ее сестра Айсулуу рассказала ngs.ru, что в ноге у Айжаныл был обнаружен тромб. После выписки женщину отправили в Бердск, в санаторий. Но во время реабилитации у нее поднялась высокая температура, державшаяся два дня. После приступа Айжаныл доставили в Бердскую городскую больницу, где 24 февраля женщина умерла.

В Новосибирске 7-летний мальчик успел выбежать из дома после взрыва газа на Линейной
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Ее сын, 7-летний Нурик успел выбежать из дома сразу после взрыва. На крики мальчика прибежал сосед, который вытащил его маму из под завалов.

#Взрыв#Больница#Город#Здоровье#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Бердск#Новосибирская область
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