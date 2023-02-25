Айжаныл Калмурзаева пострадала во время взрыва на Линейной 9 февраля - ее придавило плитой панельного дома. Женщина была доставлена в больницу, после чего ее срочно перенаправили в ННИИТО, где ей провели операцию, которая длилась 4 часа. Врачи не давали прогнозов, будет ли женщина ходить после такой травмы.