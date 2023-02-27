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Published Сегодня, 03:35
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Первые два матча серии плей-офф хоккейная "Сибирь" из Новосибирска проведет в Омске с местным "Авангардом" на льду нового стадиона G-Drive Арена. В понедельник, 26 февраля, клуб открыл первый этап продажи билетов на матчи. Сейчас их приобрести могут только владельцы абонементов.
Если по абонементу болельщик посетил более 15 матчей в сезоне, то вход на первый раунд плей-офф для него будет бесплатным, но в дополнение к своему месту он может приобрести еще два билета.
В случае, если по абонементу зафиксировано менее 15 проходов на матчи в течение сезона, то за посещение придется заплатить и плюс дополнительно можно приобрести еще один билет.
Покупка возможна на официальном сайте ХК "Авангард", для этого необходима авторизация.
Когда начнется второй этап продажи билетов, пока в хоккейном клубе не говорят. Но это будут закрытые продажи для "Ассистентов" и "Капитанов" в AvanCard и победителей жеребьевки, которую клуб проводил ранее.
И, наконец, на третьем этапе оставшиеся билеты поступят в открытую продажу. Сколько их будет и когда можно будет их приобрести, в пресс-службе клуба не сообщают и предлагают следить за сообщениями в официальных аккаунтах ХК "Авангард" в соцсетях.
Однако при этом на сайте pro-khl.com предлагаются к продаже билеты на все сектора G-Drive Арены на оба первых матча плей-офф. Стоимость начинается от 2500 рублей, самые дорогие билеты в вип-ложу можно приобрести за 16 тысяч рублей.
Данный сайт не является официальным сайтом КХЛ. На официальном сайте khl.ru подчеркивается – на текущий момент билетов на матчи плей-офф в свободной продаже нет.