И, наконец, на третьем этапе оставшиеся билеты поступят в открытую продажу. Сколько их будет и когда можно будет их приобрести, в пресс-службе клуба не сообщают и предлагают следить за сообщениями в официальных аккаунтах ХК "Авангард" в соцсетях.