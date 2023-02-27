Неизвестные выбросили мусор на крышу припаркованной машины в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Инцидент произошел на днях во дворе дома по адресу Курчатова, 7. Кто-то из жильцов дома выбросил мусор на машину, стоявшую у подъезда.
«Во дворе дома по адресу Курчатова, 7, жильцы «выписали штраф» владельцу Toyota Corolla II за неаккуратную парковку», — говорится в ВК-группе «АСТ-54».
Как удалось выяснить в комментариях, выброс отходов на авто происходит в этом дворе не впервые. Новосибирцы делятся, что такая практика там происходит постоянно:
Напомним, что ранее серьезные проблемы с мусором в Новосибирске отметила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По ее словам, наш мегаполис стоит в пятерке самых грязных в стране.