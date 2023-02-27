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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Неизвестные выбросили мусор на крышу припаркованной машины в Новосибирске

27 февраля 2023, 06:15
Фото: ВК/АСТ-54
Мусор был на машине
В Калининском районе Новосибирска неизвестные скинули мусор на автомобиль, который был припаркован, сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на днях во дворе дома по адресу Курчатова, 7. Кто-то из жильцов дома выбросил мусор на машину, стоявшую у подъезда.

«Во дворе дома по адресу Курчатова, 7, жильцы «выписали штраф» владельцу Toyota Corolla II за неаккуратную парковку», — говорится в ВК-группе «АСТ-54».

Как удалось выяснить в комментариях, выброс отходов на авто происходит в этом дворе не впервые. Новосибирцы делятся, что такая практика там происходит постоянно:

  • «Там постоянно такая практика».
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Напомним, что ранее серьезные проблемы с мусором в Новосибирске отметила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По ее словам, наш мегаполис стоит в пятерке самых грязных в стране.

#Мусор#Транспорт#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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